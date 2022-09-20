Коргі королеви Єлизавети II Сенді та Муїк попрощалися зі своєю господинею (відео)

Тварин привели помічники королеви, які зараз доглядають собак.

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Напередодні у Великій Британії поховали королеву Єлизавету II, яка керувала країною 70 років. На прощанні з нею були присутні не лише тисячі високопоставлених зарубіжних гостей, а й сотні тисяч британців, які чекали в черзі по 12-14 годин, щоб востаннє сказати "дякую" Її Величності за роки служіння. Однак найбільше емоцій у очевидців викликали чотирилапі улюбленці королеви Сенді та Муїк, коргі, яких привели два помічники.

Собаки терпляче чекали на прибуття труни монарха до Віндзорського замку.

Принц Ендрю привітав тварин, коли прибув у Віндзорський замок перед церемонією поховання труни з тілом Її Величності в Королівському склепі Святого Георгія. Він заявив, що разом із колишньою дружиною Сарою Фергюсон наглядатиме за коргі.

[ + – ] Коргі чекали на траурну процесію біля воріт Віндзорського замку

Муїк і Сенді були подаровані королеві після смерті колишнього герцога Единбурзького. Коргі Муїка та доргі Фергюса матері подарував герцог Йоркський на початку 2021 року. Однак Фергюс помер лише через п'ять місяців, і пізніше його замінив новий коргі на ім'я Сенді, якого королеві подарували від принца Ендрю та його дочок, принцес Беатріс і Євгенії, на 95-річчя королеви.

Монарх любила собак, а першу коргі на прізвисько Сьюзан отримала в подарунок на 18-річчя від свого покійного батька короля Георга VI. Від Сьюзен походять десять поколінь її коргі. Усього за 70 років у Єлизавети II було близько 30 коргі.

До її собак ставилися по-королівськи: у них були власні кімнати з піднятими плетеними кошиками, а страви з яловичини, курчат, кролика, печінки, капусти й рису готував шеф-кухар щовечора. Іноді королева готувала їжу для собак.

Принц Філіп не завжди поділяв любов дружини до тварин. За словами очевидців, він "ненавидів" гавкання собак.

Попрощатися з королевою привели не лише коргі. Поні Її Величності Емму теж привели попрощатися з господинею. Тварина смиренно стояла, поки труну з тілом монарха везли повз. Кінь супроводжував Террі Пендрі, останній менеджер королеви, який вклонився, коли катафалк проїхав повз нього.

[ + – ] Улюблена поні королеви Емма прощається зі своєю господинею Фото: Скриншот

Нагадаємо, навіщо королеві знадобилися зоопсихологи для її коргі.