Остання любов Єлизавети II. З ким залишаться собаки королеви після її смерті

У покійної королеви залишилися чотири собаки.

Відходом в інший світ британської королеви Єлизавети II спустошені не лише її піддані, а й четверо собак Її Величності, які були поряд з нею до останнього дня, а тепер осиротіли: коргі Кенді та Муїк, доргі Сенді та кокер-спаніель Ліссі. За словами королівської біографки Інгрід Сьюард, любов Єлизавети II до своїх собак не мала меж протягом багатьох років, і цілком імовірно, що вони знайдуть новий дім у королівській родині. Про це вона розповіла в коментарі Newsweek.

"Вона любила тварин і любила собак. Так було завжди, вони були її першою любов'ю та стали останньою. Я припускаю, що за собаками доглядатиме сім'я, ймовірно, Ендрю, оскільки він подарував їх їй. Вони зовсім молоді, коргі й доргі", — пояснила Сьюард.

За словами авторки книги "Всі коргі королеви" Пенні Джунор, собак може доглядати й персонал королеви.

"Турботу про собак іноді покладали на лакеїв, але в основному — на довірену кравчиню, помічницю та праву руку королеви Анджелу Келлі, а також її надійного помічника Пола Вайбрю, якого бачили, коли він прогулювався з королевою та собаками в пародії на Джеймса Бонда. Обидва люблять собак, мають необмежений доступ до королеви і, як-то кажуть, дуже близькі з нею", — написала вона у своїй книзі 2018 року.

[ + – ] Пол Вайбрю (крайній праворуч) був помічником королеви та любив її собак не менше, ніж вона Фото: Фото: Gettyimages

Першого собаку породи коргі на прізвисько Сьюзан принцеса Єлизавета отримала в подарунок від батьків на своє 18-річчя ще 1944 року. Це сталося після того, як вона буквально закохалася в собаку свого батька, короля Георга VI, Дукі, пембрукширського коргі, і хотіла мати собі такого ж.

[ + – ] Любов до коргі Єлизавета перейняла в батька, короля Георга VI

Сьюзан стала фундаторкою династії королівських собак монарха. Під час 70-річного правління в Єлизавети II було понад 30 коргі, багато з них — прямі нащадки Сьюзен, яку так любили, що вона навіть супроводжувала принцесу в її медовий місяць.

Останній нащадок Сьюзан, Віллоу, померла у квітні 2018 року, і це стало для королеви справжнім ударом, який можна порівняти зі втратою члена сім'ї.

Після смерті колишнього єгеря зі Сандрінгема Її Величність взяла до себе його осиротілого коргі Віспера, проте останній помер у тому ж 2018 році. Тоді королева сказала, що не хоче більше цуценят цієї породи, оскільки не бажає залишати їх сиротами в разі своєї смерті. Двома її собаками, що залишилися, були доргі, Кенді й Вулкан, але Вулкан помер у грудні 2020 року.

Однак під час пандемії та госпіталізації принца Філіпа в лікарню в березні 2021-го принц Ендрю вирішив скрасити будні своєї матері та подарував їй двох нових цуценят, одного доргі й одного коргі. Вона назвала доргі Фергюсом на честь свого дядька, який загинув у бою під час Першої світової війни, а коргі – Муїком. У віці п'яти місяців Фергюс помер, лише на кілька тижнів переживши герцога Единбурзького. Пізніше його замінили новим цуценям коргі, якого їй на 95-річчя презентували принц Ендрю та принцеси Беатріс і Євгенія. Королева назвала тварину Сенді.

За словами наближених до королеви, її коргі не завжди поводилися пристойно та могли кусати за ноги тих, хто їм не подобався.