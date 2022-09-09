Последняя любовь Елизаветы II. С кем останутся собаки королевы после ее смерти

У покойной королевы остались четыре собаки.

Уходом в мир иной британской королевы Елизаветы II опустошены не только ее подданные, но и осиротели четверо собак Ее Величества, которые были рядом с ней до последнего дня: корги Кэнди и Муик, дорги Сэнди и кокер-спаниель Лисси. По словам королевского биографа Ингрид Сьюард, любовь Елизаветы II к своим собакам не имела границ на протяжении многих лет, и вполне вероятно, что они найдут новый дом в королевской семье. Об этом она рассказала в комментарии Newsweek.

"Она любила животных и обожала собак. Так было всегда, они были ее первой любовью и стали последней. Я предполагаю, что за собаками будет присматривать семья, вероятно, Эндрю поскольку он подарил их ей. Они совсем молодые, корги и дорги", – пояснила Сьюард.

По словам автора книги "Все корги королевы" Пенни Джунор, за собаками может ухаживать и персонал королевы.

"Забота о собаках иногда возлагалась на лакеев, но в основном – на доверенную портниху, помощницу и правую руку королевы Анджелу Келли, а также ее надежного помощника Пола Уайбрю, которого видели прогуливающимся с королевой и собаками в пародии на Джеймса Бонда. Оба любят собак, имеют неограниченный доступ к королеве и, как говорят, очень близки с ней", – написала она в своей книге 2018 года.

[ + – ] Пол Уайбрю (крайний справа) был помощником королевы и любил ее собак не меньше, чем она Фото: Фото: Gettyimages

Первую собаку породы корги по кличке Сьюзан принцесса Елизавета получила в подарок от родителей на свое 18-летие еще в 1944 году. Это произошло после того, как она буквально влюбилась в собаку своего отца, короля Георга VI, Дуки, пембрукширского корги, и хотела иметь себе такую ​​же.

[ + – ] Любовь к корги Елизавета переняла у отца, короля Георга VI

Сьюзан стала основателем династии королевских собак монарха. Во время 70-летнего правления у Елизаветы II было более 30 корги, многие из них – прямые потомки Сьюзен, которую так любили, что она даже сопровождала принцессу в ее медовый месяц.

Последний потомок Сьюзан, Уиллоу, умерла в апреле 2018 года, и это стало для королевы настоящим ударом, сравнимым с потерей члена семьи.

После смерти бывшего егеря из Сандрингема Ее Величество взяла к себе его осиротевшего корги Уиспера, однако последний скончался в том же 2018 году. Тогда королева сказала, что не хочет больше щенков этой породы, поскольку не желает оставлять их сиротами в случае своей смерти. Двумя ее оставшимися собаками были дорги, Кэнди и Вулкан, но Вулкан умер в декабре 2020 года

Однако во время пандемии и госпитализации принца Филиппа в больницу в марте 2021-го принц Эндрю решил скрасить будни своей матери и подарил ей двух новых щенков, одного дорги и одного корги. Она назвала дорги Фергюсом в честь своего дяди, погибшего в бою во время Первой мировой войны, а корги – Муиком. В возрасте пяти месяцев Фергюс умер, всего на несколько недель пережив герцога Эдинбургского. Позже его заменили новым щенком корги, которого ей на 95-летие презентовали принц Эндрю и принцессы Беатрис и Евгения. Королева назвала животное Сэнди.

По словам приближенных к королеве, ее корги не всегда вели себя прилично и могли кусать за ноги тех, кто им не нравился.