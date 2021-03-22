Єлизавета II назвала подароване цуценя на честь загиблого на війні дядька

Друге з двох цуценят тепер носить кличку на честь озера в улюбленому маєтку монарха в Шотландії.

94-річна королева Єлизавета II, яка нещодавно отримала в подарунок двох цуценят, дала їм імена, які розсекретило, серед інших, і видання People.

Монарх назвала цуценят Фергюсом і Муїком. Фергюс — це мікс такси і коргі (доргі), що отримав свою кличку на честь покійного дядька королеви Фергюса Боуз-Лайона, який загинув під час Першої світової війни в 1915 році.

Друге щеня, Муїк, вартість якого — 3673 долари, названий на честь озера Лох-Муїк, яке розташоване на території улюбленого маєтку королеви Балморал у Шотландії. Туди монарх зі своєю сім'єю часто їздить на пікніки в серпні і вересні.

[ + – ] Королева Єлизавета II завжди обожнювала коргі і доргі Фото: Getty Images

Цуценят королеві подарували в один з найскладніших періодів її життя. Це сталося, коли чоловіка Єлизавети, принца Філіпа, госпіталізували з інфекцією, а також коли в ефір вийшло інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі, у якому вони розповіли чимало неприємних речей про життя в британській монаршій сім'ї.

ЗМІ зазначають, що коргі і доргі були в королеви практично все її життя. Однак після смерті останнього коргі на кличці Віспер у 2018 році вона вирішила більше не заводити собак. Це пояснювалося тим, що літня королева могла спіткнутися об тварину, а також тим, що, розуміючи, що вже немолода, вона не хотіла залишати самотніми своїх улюбленців.

Собаки монарха стали не менш легендарними, ніж вона сама. Двоє її коргі з'явилися в пародії на фільм про Джеймса Бонда. Як відомо, Єлизавета II знялася в короткометражному фільмі, який був показаний під час церемонії відкриття Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, приєднавшись до Деніела Крейга для незабутнього скетчу.

У ролику Джеймс Бонд прибуває в Букінгемський палац, щоб доставити королеву на стадіон у день старту Олімпіади. Агент 007 разом з королевою і її собаками коргі сідає у вертоліт. Під час польоту Її Величність вистрибує з парашутом і незабаром з'являється на стадіоні поруч з принцом Філіпом.

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