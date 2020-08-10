Хвосты, которые виляют королями. Коты и собаки сильных мира сего

Короли, члены правительств и представители стран в других государствах не отличаются от других людей в своих привязанностях к братьям нашим меньшим. Ведь им, как и всем остальным, нужен верный друг, который всегда будет рад помахать хвостом и лизнуть хозяина в нос. Фокус рассказывает, каких животных выбирают сильные мира сего.

Корги Елизаветы II

Королева Елизаветы II – настоящая поклонница породы собак корги. Эти милые питомцы с юности были частью жизни будущей королевы Великобритании, а на 18-й день рождения Лилибет (так называли Елизавету в родительской семье) получила щенка в подарок от отца, Герцога Йорского (будущего короля Георга VI). Малышке корги дали кличку Сьюзан.

За свою долгую жизнь (а ей 94 года) королева Елизавета успела стать хозяйкой не менее 30 собак корги, и все они – прямые потомки той самой Сьюзан, подаренной Елизавете в юности папой.

Королева Елизавета известна любовью к своим питомцам. Она всегда брала собак в свои зарубежные поездки, собаки сопровождали монаршую особу в местных путешествиях и официальных визитах.

В апреле 2018 года умер ее последний корги по кличке Уиллоу. Сейчас у королевы Елизаветы остались еще две собаки, но другой породы, дорги – помеси корги и таксы.

Пудели короля Махи

В декабре 2016 года в Таиланде принц Маха Вачиралонгкорн стал новым королем. И собаки – пожалуй, одна из самых больших его привязанностей. Король Таиланда очень любит собак породы пудель. Долгое время у него был пес этой породы по кличке Фу-Фу.

Между прочим, у этой собаки был даже статус маршала авиации Таиланда, а также парадный костюм и парадные ботинки. Пес всегда присутствовал на всех официальных мероприятиях и приемах короля, включая официальные визиты глав других государств. На момент смерти собаке исполнилось 17 лет. Стоит ли делать акцент на том, что у Фу-Фу были пышные похороны, как для членов королевской семьи? Сейчас у короля тоже пудель – Фи-Фи.

Лабрадоры короля Нидерландов

Король Нидерландов Виллем-Александр, который взошел на престол около пяти лет назад, является хозяином двух лабрадоров по кличке Скиппер и Нала. Домашние животные чудесным образом дополняют красивую идилию образцово-показательной монаршей семьи Нидерландов. Королевские любимцы очень активные и неусидчивые. А в 2012 году, лабрадор Скиппер получил тяжелые травмы на охоте и даже впал в кому на несколько дней.

Собака по кличке Нала появилась в семье монархов несколько позже, а имя ей дали в честь одного из персонажей мультфильма "Король Лев".

Лабрадудли короля Норвегии

В семье монархов Норвегии кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит Тьессем Хейби есть свой люимец – черный лабрадудль Милли-Какао. Несколько лет назад собака родила девятерых щенков, о чем написали таблоиды всей планеты. Один из девятерых щенков остался в семье монархов. Девочку серого окраса назвали Маффин.

К слову, любимые питомцы монархов, как корги Елизаветы II и пудели короля Махи, часто принимают участие в официальных и праздничных мероприятиях.

Любимый питомец французского президента

Зарубежных посетителей на Елисейских полях приветствует не только президент Франции Эммануэль Макрон, но и "первая собака республики" – помесь лабрадора и грифона по кличке Немо. Собаку Эммануэль и его супруга Брижит Макрон взяли из приюта, а кличку ей дали в честь любимого книжного персонажа президента Франции – капитана Немо из романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой".

Выбор собаки в качестве домашнего питомца у лидеров Франции уже стал хорошей традицией, которой со времен Второй мировой войны придерживались все президенты республики. Большинство глав государства предпочитали лабрадоров, но у героя войны Шарля де Голля жил вельш-корги – подарок королевы Великобритании Елизаветы II.

Водолаз Барака Обамы

Нынешний президент США Дональд Трамп откровенно говорит, что ему некогда заниматься собаками, именно поэтому он не желает следовать традиции других американских президентов заводить домашнего питомца. А вот его предшественник Барак Обама не скрывал своей любви к псу породы водолаз по кличке Бо.

Собаки Путина

Кремлевские инсайдеры и оппозиционеры лидера государства неоднократно делали намеки на то, что собаки – это единственные существа, которых способен любить президент России. За долгий период президентства у Владимира Путина было несколько собак.

По слухам, его любимицей была черная лабрадор по кличке Кони, подаренная Путину нынешним министром обороны – Сергеем Шойгу. Собака умерла в 2014 году.

Малыша Баффи – симпатичного щенка каракачанской породы подарил Путину премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в 2010 году, во время визита российского лидера в Софию. А Норихисой Сатакэ, губернатор японской префектуры Акита, передал в дар российскому президенту трехмесячную собаку породы акита-ину в 2012 году.

Большинство сильных мира сего предпочитают добродушных и прямохарактерных четвероногих, именно поэтому, монархи и главы государств чаще обзаводятся собаками. Но есть и те, кто с радостью выбирает в качестве верного друга кота – пусть даже тот и "себе на уме".

Кот Палмерстон в британском МИДе

Особенно котов жалуют в британских посольствах, министерствах, не говоря о резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. К слову, на днях, стало известно о выходе на пенсию официального кота-мышелова британского МИДа по кличке Палмерстон.

Кот выполнял свои прямые обязанности – ловил мышей, которых немало в старом здании, где размещается Министерство иностранных дел Великобритании. А также стал настоящей звездой. Имя он получил в честь министра иностранных дел и премьер-министра Генри Палмерстона (1784-1865).

К старости кот стал испытывать проблемы с лишним весом. А все потому что его регулярно подкармливали посетители министерства и сердобольные сотрудники. В прошлом году Палмерстон даже попадал в больницу с этим недугом, после чего было приянто решение отправить кота на заслуженный отдых. Теперь Палмерстон будет жить в загородном доме одного из сотрудников МИДа.

Популярность кошки-служащие обрели в Лондоне довольно давно – более 100 лет назад. Первопроходцами в этом важном деле стали коты, охранявшие от крыс и мышей посылки и письма в почтовых отделениях Британии. Сегодня хвостатые служат в трех почтовых отделениях Лондона, в Британском музее, Вестминстерском дворце и даже в Министерстве финансов, который недавно остался без своего кота.

Кот Ларри – "хозяин" Даунинг-стрит

Ларри проживал в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг стрит, 10 довольно долго. В далеком 2011 году Ларри попал в коридоры власти из лондонского приюта для бездомных кошек и стал настоящей звездой резиденции премьер-министра.

Между прочим, кот-мышелов не любит мужчин, в том числе не признавал он и премьер-министра Дэвида Кэмерона. Единственным исключением стал бывший президент США, Барак Обама, которому удалось произвести на Ларри позитивное впечатление.

Кот Гладстон из министерства финансов

Бывший бездомный котенок попал на службу министерства финансов в возрасте 1,5 лет. Его история также была грустной и одинокой, ведь его подобрали на улице сотрудники приюта Баттерси, где ему дали безликую кличку Тимми.

Но когда кот появился в министерстве, новые владельцы сразу же переимновали "пушистика" в Гладстона, в честь бывшего премьер-министра и министра финансов Великобритании Уильяма Гладстона.