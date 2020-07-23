Королевский размах. Топ-7 монарших свадеб за последние пять лет

Посткарантинный июль 2020 оказался богат на королевские церемонии бракосочетания. Представители монарших семей поспешили сыграть целых три свадьбы всего за две недели! По такому случаю Фокус вспоминает яркие торжества в королевских семьях за последние несколько лет.

На прошлой неделе стало известно о тайной свадьбе принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, которые вынуждены были отменить церемонию бракосочетания в конце мая текущего года, по причине пандемии коронавируса. Молодые люди все-таки сочеталась браком, но церемония вышла тайной, не пригласили ни журналистов, ни даже друзей молодеженов.

В число гостей вошли только близкие родственники принцессы Беатрис и Эдоардо. Всего около 20 человек, влючая бабушку невесты правящую королеву Великобритании Елизавету II с супругом герцогом Эдинбургским, которые около трех месяцев находились в изоляции в Виндзорском замке, мать невесты, Сару Фергюсон, а также, младшую сестру невесты -- принцессу Евгению с мужем Джеком Бруксбенком.

Скромную, по королевским меркам, церемонию провели в часовне Всех Святых в Виндзорском большом парке. Потом направились в имение принца Эндрю и герцогини Йоркской, где был организован небольшой прием и свадебный обед для гостей.

Элеонора фон Габсбург и Жером д'Амброзио

Вслед за британской принцессой Беатрис, еще одна невеста из королевского дома решила не тянуть с замужеством. Под венец пошла Элеонора фон Габсбург, эрцгерцогиня Австрии и принцесса Венгрии, Богемии и Хорватии, которая сочеталась браком с гонщиком Жеромом д'Амброзио.

Стоит отметить, что свадьба Элеоноры и Жерома также была очень скромной, хотя изначально влюбленные планировали масштабное торжество. Коррективы внесла пандемия коронавируса. Как только карантин пошел на спад и правительство позволило немноголюдные торжества, пара решила сочетаться браком. Церемония состоялась в мэрии в княжества Монако.

Принцесса Иордании Райа и Нед Донован

Первая неделя июля 2020 ознаменовалась бракосочетанием иорданской принцессы Райи и журналиста Неда Донована в Великобритании. Еще одна королевская свадьба, отложенная из-за пандемии коронавируса.

Скромное торжество также посетили только члены семьи и близкие друзья жениха и невесты. На свадьбу дочери из Иордании прилетела королева Нур, вдова короля Хуссейна.

Райя -- младшая дочь королевы Нур и короля Хуссейна. Она учится в Эдинбургском университете, получила степень магистра по японской литературе в Колумбийском университете в Нью-Йорке, а сейчас получает степень доктора философии в Калифорнийском университете.

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Изначально, до пандемии коронавируса, планировалось роскошное торжество в Иордании со множеством гостей. Но сейчас пара посчитала, что безопасней устроить небольшую церемонию. А когда пандемия кончится, молодожены повторят свадебные клятвы на родине невесты в присутствии всей ее семьи.

Отдельного внимания заслуживает персона избранника принцессы Райи. Им стал британский журналист Нед Донован – внук известного детского писателя Роальда Даля, автора романа "Чарли и Шоколадная фабрика".

Шарлотта Казираги и Димитри Рассама

В начале лета 2019 года 32-летняя Шарлотта Казираги, внучка княгини Грейс, дочь Каролины Казираги и племянница ныне правящего князя Альбера II, вышла замуж за 37-летнего продюсера Димитри Рассама. Церемония прошла в княжеском дворце, в Монте-Карло.

Церемония бракосочетания знаменитостей была закрытой для прессы и носила частный характер. От представителей модного дома Giambattista Valli стало известно, что невеста из семьи королевского дома Монако предпочла платье бренда для гражданской свадебной церемонии.

Пьер Казираги и Беатрис Борромео

Стоит отметить, что бракосочетание Шарлотты Казираги - не первое свадебное торжество в королевском доме Монако за последние несколько лет. В 2015 году младший брат Шарлотты Пьер Казираги женился на итальянской аристократке - Беатрис Борромео.

Пьер Казираги стоит далеко не в первых рядах в очереди на престол Монако, но его бракосочетание с Беатрис Борромео по масштабу перещеголяла свадьбу князя Альбера и княгини Шарлен. Торжество растянули на целых две недели и две свадебные церемонии. Первая - муниципальная, в мэрии Монако, а вторая - религиозная на острове Isolino di San Giovanni, принадлежащем старинному роду Борромео.

Жан-Кристоф Наполеон и Олимпия фон унд Арку-Циннеберг

В октябре 2019 года наследник французского престола 32-летний Жан-Кристоф Наполеон и его невеста 31-летняя графиня Олимпия фон унд Арку-Циннеберг из Австрии обвенчались в соборе Святого Людвика в Париже.

Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского короля. Свадебное торжество собрало более 600 человек гостей из Франции, Австрии, Германии, Италии, Бельгии и Люксембурга.

Вопреки популярной в среде аристократов и знаменитостей традиции менять несколько свадебных платьев в день церемонии или организовывать несколько частей торжества, разделяя муниципальное бракосочетание и религиозный праздник, Олимпия предпочла оставаться в одном свадебном наряде, который аристократка приобрела в модном Доме Oscar De La Renta.

Принц Гарри и Меган Маркл

Пожалуй, самая масштабная свадьба 2010-х годов. По размаху и резонансу в СМИ, свадьба принца Гарри и Меган Маркл превзошла бракосочетание Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Да и некоторые правила свадебного протокола королевской семья были несколько изменены ради самой грандиозной свадьбы десятилетия. К алтарю невесту, вопреки традиции, вел отец жениха - принца Чарльз.

Кольцо невесты было изготовлено из куска валлийского золота, который Меган Маркл подарила королева Елизавета II, в то время как свадебное платье супруги принца Гарри создала британка Клэр Уэйт Келлер, которая, в то время, была директором французского модного Дома Givenchy.

На праздничном ужине герцогиня Сассекская появилась во втором платье, созданном британкой Стеллой Маккартни. Если днем наряд Маркл был подчеркнуто закрытым, то вечернее свадебное платье герцогини Меган открывало плечи и явно подчеркивало фигуру.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Вторая по масштабу и значимости королевская свадьба десятилетия пришлась также на 2018 год. В этот раз замуж вышла принцесса Евгения -- дочь принца Эндрю и внучка Елизаветы II. Торжество проходило не в Лондоне, а в резиденции Елизаветы, в Виндзоре, куда королева Елизавета и ее супруг герцог Эдинбургский удалялись в период самоизоляции во время активной фазы карантинных мер в Великобритании.

Свадьба прошла в часовне 15-го века на территории Виндзорского замка. В числе гостей на свадьбе принцессы Евгении были замечены Деми Мур, Кара Делавинь и чета Бекхэмов.