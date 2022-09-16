Оманлива зовнішність. Навіщо коргі королеви Єлизавети II знадобився зоопсихолог
Коргі супроводжували Її Величність практично все життя. Попри милу зовнішність, ці тварини мали досить погані звички.
Любов покійної королеви Єлизавети II до коргі вже стала легендою, а порода протягом 70 років була символом британської монаршої родини. Однак, як виявилося, ці милі тварини з "усмішкою" були далеко не такими невинними улюбленцями. Вельш-коргі пембрук часто завдавали неприємностей у Букінгемському палаці та інших резиденціях монарха, пише Daily Mail.
Жертви чотирилапих агресорів
Собаки королеви кусали найрізноманітніших гостей, персонал та листонош. Діставалося і Її Величності. Якось лікарям довелося накласти їй три шви на ліву руку після того, як вона стала жертвою одного зі своїх улюбленців. Це сталося в березні 1991 року, коли королева спробувала розняти бійку між десятьма своїми коргі. Джону Коллінзу, шоферу королеви-матері, довелося зробити щеплення від правця після того, як він також спробував втрутитися.
Серед жертв був заводчик палацового годинника Леонард Хаббард в 1954 році, якого перша коргі королеви Сьюзан вкусила біля входу в розплідник у Королівській ложі у Віндзорі. Пізніше того ж року один із коргі королеви-матері вкусив поліцейського, який чергував у Лондоні. У 1989 році собака королеви-матері, Рейнджер, привела зграю коргі, які напали і вбили улюбленого коргі Єлизавети, Чіпера.
У ланцюгу інцидентів у 2003 році Фароса, нащадок Сьюзен у десятому поколінні, приспали після того, як його роздер англійський бультер'єр принцеси Анни Дотті. Дочка королеви приїхала до Сандрінгема, щоб відвідати свою матір на Різдво, і коргі вибігли з парадних дверей. Дотті накинувся на Фароса, покусавши йому задні лапи і зламавши одну в трьох місцях.
При дворі намагалися боротися з агресією коргі. У 1968 році королівський персонал попросили повісити табличку "Остерігайтеся собак" у Балморалі після того, як один із коргі вкусив листоношу. Через 20 років, у лютому 1989 року, королівська родина найняла "зоопсихолога" для приручення собак, щоб відучити їх кусатися і утихомирити агресію.
Королівська династія коргі
Перший коргі у королеви з'явився 1944 року, коли батьки подарували їй на день народження цуценя пембрука коргі Сьюзан. Після цього популярність породи у Великій Британії підскочила на 56%.
Сьюзан стала фундатором династії королівських собак монарха. За час 70-річного правління у Єлизавети II було понад 30 коргі, багато з них — прямі нащадки Сьюзан, яку так любили, що вона навіть супроводжувала принцесу у її медовий місяць.
Останній нащадок Сьюзан, Віллоу, померла у квітні 2018 року, і це стало для королеви справжнім ударом, який можна порівняти зі втратою члена сім'ї.
Після смерті королеви залишилися чотири собаки — коргі Кенді та Мюїк, помісь коргі та такси — або "доргі" — на ім'я Сенді, і Ліссі, кокер-спанієль, якого вона назвала на честь себе.
Нагадаємо, з ким залишаться улюбленці Її Величності після смерті монарха.