Оманлива зовнішність. Навіщо коргі королеви Єлизавети II знадобився зоопсихолог

Коргі супроводжували Її Величність практично все життя. Попри милу зовнішність, ці тварини мали досить погані звички.

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Любов покійної королеви Єлизавети II до коргі вже стала легендою, а порода протягом 70 років була символом британської монаршої родини. Однак, як виявилося, ці милі тварини з "усмішкою" були далеко не такими невинними улюбленцями. Вельш-коргі пембрук часто завдавали неприємностей у Букінгемському палаці та інших резиденціях монарха, пише Daily Mail.

Жертви чотирилапих агресорів

Собаки королеви кусали найрізноманітніших гостей, персонал та листонош. Діставалося і Її Величності. Якось лікарям довелося накласти їй три шви на ліву руку після того, як вона стала жертвою одного зі своїх улюбленців. Це сталося в березні 1991 року, коли королева спробувала розняти бійку між десятьма своїми коргі. Джону Коллінзу, шоферу королеви-матері, довелося зробити щеплення від правця після того, як він також спробував втрутитися.

[ + – ] Спробувавши розняти бійку своїх коргі, королеву покусали тварини Фото: татуировки

Серед жертв був заводчик палацового годинника Леонард Хаббард в 1954 році, якого перша коргі королеви Сьюзан вкусила біля входу в розплідник у Королівській ложі у Віндзорі. Пізніше того ж року один із коргі королеви-матері вкусив поліцейського, який чергував у Лондоні. У 1989 році собака королеви-матері, Рейнджер, привела зграю коргі, які напали і вбили улюбленого коргі Єлизавети, Чіпера.

У ланцюгу інцидентів у 2003 році Фароса, нащадок Сьюзен у десятому поколінні, приспали після того, як його роздер англійський бультер'єр принцеси Анни Дотті. Дочка королеви приїхала до Сандрінгема, щоб відвідати свою матір на Різдво, і коргі вибігли з парадних дверей. Дотті накинувся на Фароса, покусавши йому задні лапи і зламавши одну в трьох місцях.

При дворі намагалися боротися з агресією коргі. У 1968 році королівський персонал попросили повісити табличку "Остерігайтеся собак" у Балморалі після того, як один із коргі вкусив листоношу. Через 20 років, у лютому 1989 року, королівська родина найняла "зоопсихолога" для приручення собак, щоб відучити їх кусатися і утихомирити агресію.

Королівська династія коргі

Перший коргі у королеви з'явився 1944 року, коли батьки подарували їй на день народження цуценя пембрука коргі Сьюзан. Після цього популярність породи у Великій Британії підскочила на 56%.

[ + – ] Порода коргі стала однією з найпопулярніших у Великій Британії Фото: татуировки

Сьюзан стала фундатором династії королівських собак монарха. За час 70-річного правління у Єлизавети II було понад 30 коргі, багато з них — прямі нащадки Сьюзан, яку так любили, що вона навіть супроводжувала принцесу у її медовий місяць.

[ + – ] Родовід королівських коргі Фото: Скриншот/ВВС

Останній нащадок Сьюзан, Віллоу, померла у квітні 2018 року, і це стало для королеви справжнім ударом, який можна порівняти зі втратою члена сім'ї.

Після смерті королеви залишилися чотири собаки — коргі Кенді та Мюїк, помісь коргі та такси — або "доргі" — на ім'я Сенді, і Ліссі, кокер-спанієль, якого вона назвала на честь себе.

Нагадаємо, з ким залишаться улюбленці Її Величності після смерті монарха.