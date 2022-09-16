Обманчивая внешность. Зачем корги королевы Елизаветы II понадобился зоопсихолог

Корги сопровождали Ее Величество практически всю жизнь. Несмотря на милую внешность, эти животные обладали довольно скверными привычками.

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Любовь покойной королевы Елизаветы II к корги уже стала легендой, а порода на протяжении 70 лет была символом британской монаршей семьи. Однако, как оказалось, эти милые животные с "улыбкой" были далеко не такими безобидными питомцами. Вельш-корги пембрук часто доставляли неприятности в Букингемском дворце и других резиденциях монарха, пишет Daily Mail.

Жертвы четырехлапых агрессоров

Собаки королевы кусали самых разных гостей, персонал и почтальонов. Доставалось и Ее Величеству. Однажды врачам пришлось наложить ей три шва на левую руку после того, как она стала жертвой одного из своих любимцев. Это произошло в марте 1991 года, когда королева попыталась разнять драку между десятью своими корги. Джону Коллинзу, шоферу королевы-матери, пришлось сделать прививку от столбняка после того, как он тоже попытался вмешаться.

[ + – ] Попытавшись разнять драку своих корги, королева была покусана животными Фото: Getty

Среди жертв был заводчик дворцовых часов Леонард Хаббард в 1954 году, которого самая первая корги королевы Сьюзан укусила при входе в питомник в Королевской ложе в Виндзоре. Позже в том же году один из корги королевы-матери укусил полицейского, дежурившего в Лондоне. В 1989 году собака королевы-матери, Рейнджер, привела стаю корги, которые напали и убили любимого корги Елизаветы, Чиппера.

В продолжающейся цепи инцидентов в 2003 году Фарос, потомок Сьюзен в десятом поколении, был усыплен после того, как его растерзал английский бультерьер принцессы Анны Дотти. Дочь королевы приехала в Сандрингем, чтобы навестить свою мать на Рождество, и корги выбежали из парадной двери. Дотти набросился на Фароса, искусав ему задние лапы и сломав одну в трех местах.

При дворе пытались бороться с агрессией корги. В 1968 году королевский персонал попросили повесить табличку "Остерегайтесь собак" в Балморале после того, как один из корги укусил почтальона. Спустя 20 лет, в феврале 1989 года, королевская семья наняла "зоопсихолога" для приручения собак, чтобы отучить их кусаться и усмирить агрессию.

Королевская династи корги

Первый корги у королевы появился в 1944 году, когда родители подарили ей на день рождения щенка пембрука корги Сьюзан. После этого популярность породы в Великобритании подскочила на 56%.

[ + – ] Порода корги стала одной из самых популярных в Великобритании Фото: Getty

Сьюзан стала основателем династии королевских собак монарха. За время 70-летнего правления у Елизаветы II было более 30 корги, многие из них – прямые потомки Сьюзан, которую так любили, что она даже сопровождала принцессу в ее медовый месяц.

[ + – ] Родословная королевских корги Фото: Скриншот/ВВС

Последний потомок Сьюзан, Уиллоу, умерла в апреле 2018 года, и это стало для королевы настоящим ударом, сравнимым с потерей члена семьи.

После смерти королевы остались четыре собаки – корги Кэнди и Мюик, помесь корги и таксы – или "дорги" – по имени Сэнди, и Лисси, кокер-спаниель, которого она назвала в честь себя.

Напомним, с кем останутся питомцы Ее Величества после смерти монарха.