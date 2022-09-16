Обманчивая внешность. Зачем корги королевы Елизаветы II понадобился зоопсихолог
Корги сопровождали Ее Величество практически всю жизнь. Несмотря на милую внешность, эти животные обладали довольно скверными привычками.
Любовь покойной королевы Елизаветы II к корги уже стала легендой, а порода на протяжении 70 лет была символом британской монаршей семьи. Однако, как оказалось, эти милые животные с "улыбкой" были далеко не такими безобидными питомцами. Вельш-корги пембрук часто доставляли неприятности в Букингемском дворце и других резиденциях монарха, пишет Daily Mail.
Жертвы четырехлапых агрессоров
Собаки королевы кусали самых разных гостей, персонал и почтальонов. Доставалось и Ее Величеству. Однажды врачам пришлось наложить ей три шва на левую руку после того, как она стала жертвой одного из своих любимцев. Это произошло в марте 1991 года, когда королева попыталась разнять драку между десятью своими корги. Джону Коллинзу, шоферу королевы-матери, пришлось сделать прививку от столбняка после того, как он тоже попытался вмешаться.
Среди жертв был заводчик дворцовых часов Леонард Хаббард в 1954 году, которого самая первая корги королевы Сьюзан укусила при входе в питомник в Королевской ложе в Виндзоре. Позже в том же году один из корги королевы-матери укусил полицейского, дежурившего в Лондоне. В 1989 году собака королевы-матери, Рейнджер, привела стаю корги, которые напали и убили любимого корги Елизаветы, Чиппера.
В продолжающейся цепи инцидентов в 2003 году Фарос, потомок Сьюзен в десятом поколении, был усыплен после того, как его растерзал английский бультерьер принцессы Анны Дотти. Дочь королевы приехала в Сандрингем, чтобы навестить свою мать на Рождество, и корги выбежали из парадной двери. Дотти набросился на Фароса, искусав ему задние лапы и сломав одну в трех местах.
При дворе пытались бороться с агрессией корги. В 1968 году королевский персонал попросили повесить табличку "Остерегайтесь собак" в Балморале после того, как один из корги укусил почтальона. Спустя 20 лет, в феврале 1989 года, королевская семья наняла "зоопсихолога" для приручения собак, чтобы отучить их кусаться и усмирить агрессию.
Королевская династи корги
Первый корги у королевы появился в 1944 году, когда родители подарили ей на день рождения щенка пембрука корги Сьюзан. После этого популярность породы в Великобритании подскочила на 56%.
Сьюзан стала основателем династии королевских собак монарха. За время 70-летнего правления у Елизаветы II было более 30 корги, многие из них – прямые потомки Сьюзан, которую так любили, что она даже сопровождала принцессу в ее медовый месяц.
Последний потомок Сьюзан, Уиллоу, умерла в апреле 2018 года, и это стало для королевы настоящим ударом, сравнимым с потерей члена семьи.
После смерти королевы остались четыре собаки – корги Кэнди и Мюик, помесь корги и таксы – или "дорги" – по имени Сэнди, и Лисси, кокер-спаниель, которого она назвала в честь себя.
Напомним, с кем останутся питомцы Ее Величества после смерти монарха.