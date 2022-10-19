У мережі з'явилися свіжі фото улюблених коргі королеви Єлизавети ІІ

Наразі собаками опікується син монарха та її невістка.

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У мережі з'явилися фото улюблених коргі покійної королеви Єлизавети ІІ. Знімками домашніх улюбленців поділилася в Instagram невістка монарха Сара Фергюсон.

Мама принцеси Беатріс та принцеси Євгенії показала, як проводить час на зеленому газоні з Муїком і Сенді, яких вони з колишнім чоловіком, принцом Ендрю, успадкували після смерті 96-річної королеви Єлизавети. І хоча подружжя розірвало свій шлюб ще у 1996 році, вони продовжують жити разом. Тепер до них приєдналися двоє улюблених песиків покійного монарха.

"Подарунки, які продовжують дарувати..", — підписала знімок з коргі Сара Фергюсон.

[ + – ] Сара Фергюсон з коргі королеви Єлизавети ІІ

Загалом за життя королеви Єлизавети ІІ вона мала понад 30 собак породи коргі. Вони напряму асоціюються з королівською родиною Великобританії. А першого свого собаку донька короля Георга отримала в подарунок на 18-річчя. Щодо Муїнка і Сенді, їх Єлизаветі ІІ презентували вже після смерті її чоловіка, принца Філіпа у квітні 2021.

Раніше ексдружина принца Ендрю зізналася, що в неї були особливі стосунки зі свекрухою, яку вона називала босом.

[ + – ] Сара Фергюсон з коргі королеви Єлизавети ІІ

Нагадаємо, Сара Фергюсон розповіла, як Муїку та Сенді живеться з новими власниками.

Також Фокус писав про особливе прощання улюблених коргі королеви з їхньою господаркою.