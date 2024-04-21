Молодая и с корги: королеве Елизавете II посвятили новую скульптуру (фото, видео)
Сегодня, 21 апреля 2024 года, королева Елизавета II праздновала бы 98-й день рождения. В честь этого ее поклонники даже вспомнили первое фото дочери короля Георга VI.
Покойной королеве Елизавете II открыли новый памятник в честь ее 98-го дня рождения. Об этом сообщает Windsor Royal family.
Новая статуя появилась в графстве Рутланд, Англия. Покойная британская королева предстала в монаршем наряде и со своими любимыми корги. Как известно, домашние любимцы Елизаветы II, корги Сэнди и Муик, остались с бывшей женой ее сына принца Эндрю, Сарой Фергюсон.
Автором монумента стал скульптор Хайвел Пратли. В частности, он показал моменты создания нового памятника покойной матери короля Чарльза ІІІ.
Интересно, что на открытии не замечено членов королевской семьи. На их официальных страницах также нет упоминаний о новой скульптуре, посвященной Елизавете II, или ее дне рождения 21 апреля.
"Много рук делают легкую работу, в течение многих-многих литейных дней..." — делился видео с моментами создания скульптуры ее автор.
Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Сегодня, 21 апреля 2024 года, ей исполнилось бы 98. По случаю дня рождения покойного монарха в сети даже вспомнили ее первое официальное фото с родителями.
После этого начал править старший сын покойных королевы Елизаветы II и принца Филиппа Чарльз III. Его с женой Камиллой короновали 6 мая 2023 года.
Напомним, королю Чарльзу ІІІ представили первые банкноты с его изображением.
Также Фокус писал о последней встрече королевы Елизаветы II и Лиз Трасс.