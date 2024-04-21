Молодая и с корги: королеве Елизавете II посвятили новую скульптуру (фото, видео)

Сегодня, 21 апреля 2024 года, королева Елизавета II праздновала бы 98-й день рождения. В честь этого ее поклонники даже вспомнили первое фото дочери короля Георга VI.

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Покойной королеве Елизавете II открыли новый памятник в честь ее 98-го дня рождения. Об этом сообщает Windsor Royal family.

Новая статуя появилась в графстве Рутланд, Англия. Покойная британская королева предстала в монаршем наряде и со своими любимыми корги. Как известно, домашние любимцы Елизаветы II, корги Сэнди и Муик, остались с бывшей женой ее сына принца Эндрю, Сарой Фергюсон.

Автором монумента стал скульптор Хайвел Пратли. В частности, он показал моменты создания нового памятника покойной матери короля Чарльза ІІІ.

Новая скульптура королевы Елизаветы II

Интересно, что на открытии не замечено членов королевской семьи. На их официальных страницах также нет упоминаний о новой скульптуре, посвященной Елизавете II, или ее дне рождения 21 апреля.

Новая скульптура королевы Елизаветы II

"Много рук делают легкую работу, в течение многих-многих литейных дней..." — делился видео с моментами создания скульптуры ее автор.

Новая скульптура королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Сегодня, 21 апреля 2024 года, ей исполнилось бы 98. По случаю дня рождения покойного монарха в сети даже вспомнили ее первое официальное фото с родителями.

Первое фото королевы Елизаветы II

После этого начал править старший сын покойных королевы Елизаветы II и принца Филиппа Чарльз III. Его с женой Камиллой короновали 6 мая 2023 года.

Напомним, королю Чарльзу ІІІ представили первые банкноты с его изображением.

Также Фокус писал о последней встрече королевы Елизаветы II и Лиз Трасс.