Королю Чарльзу III подарили первые банкноты с его портретом (фото)

Новые банкноты введут в оборот с 5 июня 2024 года. Наряду с новыми по-прежнему будут использоваться фунты стерлингов с изображением Елизаветы II.

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Управляющий Банком Англии Эндрю Бейли и главный кассир и исполнительный директор банковского управления Сара Джон подарили британскому королю Чарльзу III первую серию банкнот с его портретом. Это произошло в Букингемском дворце, сообщает CNBС TV18.

Банк Англии впервые изменил изображение британского короля на банкноте, поскольку покойная мать короля Чарльза, Елизавета II, стала первым монархом, появившимся на банкноте Банка Англии в 1960 году.

"Королю подарили банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Это первые банкноты, на которых изображен образ Его Величества. Банкноты поступят в обращение 5 июня 2024 года", — отметили в банке.

Ранее финансовое учреждение объявило, что банкноты с портретом королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут находиться в обращении наряду с новыми банкнотами Чарльза III. Новые фунты стерлингов будут печатать только для замены изношенных и удовлетворения любого общего увеличения спроса на банкноты.

Так выглядят новые банкноты Фото: Getty

"Наш подход соответствует рекомендациям Королевского двора, направленным на минимизацию экологических и финансовых последствий этого изменения. Это означает, что публика начнет видеть и использовать новые банкноты с королем очень постепенно", — заявили в Банке Англии.

В рамках нового портретного дизайна, запущенного в прошлом году, изображение короля появится на лицевой стороне банкнот, а также в виде камеи в прозрачном окне безопасности, а обратная сторона банкнот останется неизменной.

На фото и видео с этого мероприятия король запечатлен в бодром расположении духа. По мнению обозревателей, это может говорить о том, что монарх, который лечится от рака, успешно противостоит болезни.

После того как у монарха диагностировали онкологию в феврале этого года, он существенно сократил круг своих обязанностей, делегировав немало из них другим старшим членам королевской семьи.

Ранее Фокус писал, что король Чарльз посетил церковную службу на Пасху. Это стало его первым появлением после постановки диагноза и начала лечения.