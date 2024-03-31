Больной раком король Чарльз впервые появился на публике (видео)

Несмотря на то, что король проходит химиотерапию, он все же появился в часовне Святого Георгия. Принца и принцессы Уэльских, а также их детей на пасхальной службе не было.

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75-летний король Великобритании Чарльз III вместе с женой, королевой Камиллой, приехал на ежегодную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Тем самым монарх дал понять подданным, что чувствует себя хорошо, и своим появлением опроверг ранее ходившие слухи о том, что его состояние ухудшается, пишет Reuters.

Пасхальная служба – первое публичное появление короля с тех пор, как в феврале ему диагностировали рак.

В часовню, где покоятся его мать, королева Елизавета II, и отец, герцог Эдинбургский, Его Величество приехал на авто. Он выглядел элегантно в темном пальто, темно-синем костюме и голубом галстуке. Король помахал присутствующим рукой прежде, чем зайти внутрь храма.

Королева Камилла надела изумрудно-зеленое платье-пальто, которое сочетала с такой же шляпой, черными замшевыми сапогами и темно-зеленой накидкой. В качестве аксессуаров она выбрала стеганую черную сумочку Chanel и завершила свой весенний ансамбль свежим макияжем: розовой помадой и румянами.

К королевской чете присоединились и другие члены семьи: принцесса Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс, герцог и герцогиня Эдинбургские, принц Эндрю и Сара, герцогиня Йоркская.

Сейчас Чарльз проходит курс химиотерапии, а тип рака, которым более король, не разглашается, как и в ситуации с Кейт Миддлтон.

Чарльз выполнял большую часть своих непубличных государственных обязанностей, таких как приветствие иностранных чиновников и проведение регулярных встреч с премьер-министром Риши Сунаком. На прошлой неделе король не присутствовал на ежегодной службе в Чистый четверг, но выпустил аудиообращение, которое транслировалось на мероприятии. Он выразил сожаление по поводу своего отсутствия и пожелал публике счастливой Пасхи.

В этом году королевская семья не представила пасхальные фото

На пасхальную службу в этом году не приехали принц и принцесса Уэльские и их дети. Ранее сообщалось, что Кэтрин приступит к исполнению королевских обязанностей в конце марта, но теперь, когда она сообщила всему миру о своем диагнозе, сроки возвращения ее в публичное пространство подвинулись до тех пор, пока врачи не разрешат ей это сделать.

Сейчас мать троих детей сосредоточена на выздоровлении и проводит время со своей семьей, вдали от СМИ и публики.

Ранее Фокус писал, что о диагнозе Кейт принц Гарри и Меган Маркл узнали из СМИ, что подтверждает серьезный раскол между членами королевской семьи. Также стало известно, за что герцог и герцогиня Сассекские должны попросить прощения у будущей королевы Великобритании.