За что принц Гарри и Меган Маркл должны попросить прощения у Кейт Миддлтон

Ричард Иден, королевский корреспондент и колумнист, уверен, что Сассексы причинили Кэтрин немало страданий своими нападками лично на нее и монаршую семью.

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Тот факт, что о раке у Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, принц Гарри и Меган Маркл узнали вместе с другими людьми из СМИ, говорит о том, что раскол между членами королевской семьи не просто глубокий, а очень глубокий. Поэтому, считает колумнист Ричард Иден, пришло время Сассексов попросить у принцессы Уэльской прощения. Об этом он пишет в колонке для Daily Mail.

"Принц Гарри и его жена обнаружили, что их невестка Кейт заболела раком одновременно с остальным миром – в 18:00 в пятницу, когда Кенсингтонский дворец опубликовал ее смелое и трогательное видеообращение. Это произошло примерно на час и 30 минут позже, чем королевские корреспонденты, которым конфиденциально сообщили подробности, чтобы они могли подготовить свои новостные репортажи. Им, видимо, доверяли. То, что ни Кейт, ни принц Уильям не должны сообщить об этом принцу Гарри, было бы немыслимо всего несколько лет назад", – говорит Иден.

Он вспоминает фото и видео неразлучной троицы – Уильяма, Кейт и Гарри – до Меган. Между ними были смех, шутки, словом, отличные дружеские отношения.

"Все изменилось после того, как Гарри встретил Меган. Первое публичное появление так называемой "великолепной четверки" на Форуме Королевского фонда в 2018 году выглядело некомфортно. Язык тела был неловким. Далее последовало худшее. Выражение лица Гарри, когда он был рядом с Уильямом и Кейт, вскоре превратилось из игривого в подозрительное и что-то похожее на негодование. Мы тогда еще не знали, насколько окончательно испортились отношения братьев, хотя у некоторых были свои подозрения", – продолжил автор.

Пара утратила доверие своих британских родственников Фото: Getty

Сомнений в том, что между принцами пробежала черная кошка, не осталось, когда Гарри и Меган дали интервью Опре Уинфри, которая была неожиданной гостьей на их свадьбе.

"Это был 2021 год, и королева Елизавета, помните, была еще жива. Среди многих шокирующих заявлений было обвинение Меган в том, что Кейт довела ее до слез из-за спора по поводу платьев для цветочниц на свадьбе Сассексов. Еще более разрушительным было утверждение о том, что среди королевской семьи были "опасения и разговоры о том, насколько темной" будет кожа ребенка, которого она тогда ждала – Арчи", – перечисляет колумнист.

Он подчеркнул, что британцы отреагировали на откровения пары "возмущением" и "отвращением". Когда несколько дней спустя принца Уильяма спросили о заявлениях Меган, он ответил с едва сдерживаемой яростью.

"Мы совсем не расистская семья", — коротко сказал он.

Обеспокоенность королевской семьи усугублялась тем фактом, что интервью транслировалось, когда принц Филипп находился в больнице. Он умер всего через месяц.

"Как всегда, Кейт хранила молчание на публике, несмотря на то, сколько страданий она пережила в частном порядке после оскорблений через Атлантику. Мы увидели, какой она прирожденный дипломат, когда после похорон принца Филиппа в Виндзоре ее можно было увидеть разговаривающей с Гарри, когда они покидали часовню Святого Георгия, прежде чем незаметно отступить и позволить Уильяму поговорить с братом более конфиденциально", – подчеркивает Иден.

Однако все усилия Кэтрин сошли на нет, когда Сассексы сняли для Netflix откровенный "документальный сериал", где было еще больше оскорблений в адрес королевской семьи.

В сериале "Гарри и Меган" Сассексы не переставали жаловаться на королевскую семью Фото: RTYPF

"В их число входило предположение Гарри о том, что большинство мужчин в королевской семье женятся на "ком-то, кто будет соответствовать этому шаблону", в то время как он, Гарри, осмелился жениться на Меган по любви. Как можно было не воспринять это как жестокую насмешку в адрес послушной Кейт? Затем, как будто Сассексы не причинили достаточно страданий Уильяму и Кейт, появились мемуары Гарри "Запасной". Опубликованное в январе 2023 года, это было величайшее предательство из всех. Изображая его брата и невестку холодными и бессердечными злодеями, книга раскрывает некоторые из их самых интимных разговоров, как вспоминает принц Гарри. Уильям предпочел сохранить достойное молчание", – пишет королевский корреспондент.

После того как Кейт объявила о своем диагнозе, многие думали, что братья помирятся.

"Однако, прежде чем это произойдет, Сассексы должны признать причиненную ими боль и нанесенный ущерб. Затем им следует извиниться и попросить прощения у Кэтрин и ее мужа, которые заслуживают не меньшего. Как было бы здорово, если бы во время Пасхи – времени обновления – они смогли начать возобновление своих отношений с королевской семьей", – подытожил Иден.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри ожидает извинений от принца Уильяма и Кейт Миддлтон.