Из-за давления: эксперт объяснил, почему Кейт Миддлтон рассказала о своем диагнозе

Сейчас многодетная мама проходит химиотерапию на ранней стадии лечения рака. Ее длительное отсутствие на публике обеспокоило фанатов монаршей семьи Великобритании.

Королевский эксперт считает, что именно из-за "давления" Кейт Миддлтон решила сообщить публично о том, что сейчас борется с раком. Об этом пишет Page Six.

Принцесса Уэльская чувствовала "давление" среди волны теорий заговора. Ходили слухи об изменах принца Уильяма, внебрачном ребенке, вероятном разводе, пластических операциях, пока Кэтрин не выходила на публику. Поэтому она прямо рассказала, что сейчас проходит химиотерапию.

Автор книги "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" Валентин Лоу высказал мнение, что "безумие, которое возникло" после операции на брюшной полости Кейт Миддлтон в январе 2024 года, могло ускорить объявление.

"Они, видимо, почувствовали давление, чтобы объявить", — считает автор.

"В конце концов это было слишком трудно, они должны были что-то сказать", — добавил он.

После операции на брюшной полости в начале года принцесса Уэльская отошла от королевских обязанностей. Ее замечали лишь несколько раз (с принцем Уильямом на фермерском рынке и с мамой в авто).

Ранее Кенсингтонский дворец сообщал, что Кэтрин вернется к работе в апреле 2024 года. Однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.

Свою поддержку принцессе уже выразили король Чарльз III, который также борется с раком, принц Гарри и Меган Маркл, брат Джеймс Миддлтон и другие.

