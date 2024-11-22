Принцесса Анна наградила королеву Камиллу докторской степенью (фото)

Жена короля Чарльза стала одной из пяти, кто удостоился признания за свои заслуги перед наукой.

77-летняя королева Камилла, которая недавно перенесла инфекцию грудной клетки, получила докторскую степень по литературе в Лондонском университете в день его основания. Ее Величество стала одной из пяти человек, кто удостоился такого признания, а вручала степень принцесса Анна, канцлер университета, сообщает Express.

Когда сестра и жена короля приехали в заведение, королева пригласила свою невестку войти в комнату перед ней, где они должны были встретиться с другими почетными докторскими степенями. Но Анна, которая хорошо знала о королевском старшинстве, улыбнулась и вежливо отказалась, пропустив Камиллу вперед.

Затем пара заняла один конец небольшой очереди, прежде чем Камиллу пригласили сесть и расписаться в книге посетителей.

Порядок старшинства — это последовательная иерархия номинальной важности. Обычно он применяется к лицам, таким как члены королевской семьи, на официальных и государственных мероприятиях.

Королева Камилла – признанная любительница чтения и знаток литературы

"Докторская степень была вручена Королеве, страстной читательнице, в знак признания ее заслуг в распространении грамотности", – говорится в подписи на странице королевской семьи в сети.

Хотя, как дочь покойной королевы, Анна родилась в королевской семье, Камилла занимает более высокое место в королевском старшинстве из-за своей роли королевы.

Несмотря на все, что сопровождало роман Камиллы и Чарльза еще до их свадьбы в апреле 2005 года, сейчас между принцессой и королевой сложились очень теплые отношения.

В прошлом году принцесса Анна говорила, что знает Камиллу очень давно считает, что понимание королевой своей роли и ее важности для Чарльза "было абсолютно выдающимся".

Говоря о роли Камиллы как королевы, она добавила:

"Эта роль не то, что она могла бы сыграть от природы, но она справляется с ней действительно хорошо. И она обеспечивает эту смену скорости и тона".

Ранее Фокус писал, что из-за болезни Камилла вынуждена была отказаться от целого ряда важных публичных мероприятий. Вместо нее на публике появилась Кейт Миддлтон.