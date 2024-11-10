Кейт Миддлтон дважды за сутки появилась на публике в черном: что случилось (фото)

Принцесса Уэльская очень тщательно выбирает мероприятия для посещения на фоне продолжающейся борьбы с раком. Последних два дня стали первыми за последний год, когда она совершила два публичных выхода подряд.

42-летняя принцесса Уэльская, которая в начале сентября сообщила о завершении курса химиотерапии, впервые с начала года появилась сразу на двух публичных мероприятиях подряд, пишет Hello.

В субботу, 9 ноября, Кейт Миддлтон посетила ежегодный Фестиваль памяти в лондонском Королевском Альберт-Холле. Она надела черное приталенное платье-пальто от Alexander McQueen и дополнила его брошью в виде красного мака, булавкой с символикой ВВС, главнокомандующим которой она является, парой легких колготок и черными туфлями Romy 100 от Jimmy Choo. К образу принцесса добавила стеганую квадратную мини-сумочку Chanel из овчины.

Королевская семья на Фестивале памяти

Особое внимание привлекло обручальное кольцо принцессы, которое принц Уильям подарил ей на помолвку. Последний год Кейт практически не надевала это украшение, а носила "кольцо вечности". Из украшений на ней также были жемчужные серьги принцессы Дианы Collingwood.

Фестиваль памяти чтит жертвы, принесенные сообществом вооруженных сил Великобритании и Содружества, и включает личные свидетельства, рассказы и трогательные музыкальные выступления. В этом году мероприятие было сосредоточено на демонстрации вклада поколения Второй мировой войны спустя 80 лет после высадки в Нормандии. Оно также отметило 25-летие со дня развертывания миротворческих сил НАТО в Косово и 10-летие со дня вывода британских войск из Афганистана.

Для Кейт вечер стал эмоциональным возвращением к общественной жизни после месяцев отсутствия, после "жестокого" года, как описал Уильям, на фоне ее собственных и короля Чарльза диагнозов рака и лечения.

На следующий день будущая королева Великобритании появилась у военного мемориала Кенотаф в Лондоне, где король Чарльз и принц Уильям возложили венки. Она наблюдала за ними на балконе Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития в центре Лондона, рядом с Софи, герцогиней Эдинбургской.

Члены королевской семьи прочтили память павших у мемориала Кенотаф

Одетая в черное пальто в стиле милитари с эполетами от Catherine Walker и черную шляпку с вуалью от Juliette Botterill Millinery, принцесса Уэльская была замечена с традиционными тремя маками, когда присоединилась к стране на двухминутное молчание. Три мака – трогательная дань памяти трем братьям ее прабабушки, которые все погибли в Первой мировой войне. На ней также была серебряная брошь королевских драгунских гвардейцев, отсылающая к ее роли главнокомандующего полком.

Кейт выглядела взволнованной, закрыв глаза в память о погибших и склонив голову в знак уважения. После церемонии герцогиня Эдинбургская положила руку ей на плечо, когда они вместе покинули балкон.

Возвращение Кэтрин к исполнению своих королевских обязанностей свидетельствует о том, что ее борьба с раком проходит успешно. Она говорила, что здоровье на данный момент является для нее приоритетом, и надеется, что войдет в стойкую ремиссию.

На мероприятиях не было королевы Камиллы, у которой диагностировали инфекционное заболевание легких. Вместо нее рядом с королем Чарльзом была его сестра, принцесса Анна.

Ранее Фокус писал, что несколькими днями ранее принц Уильям, который заметно изменился за последний год, рассказал правду о здоровье своей жены.