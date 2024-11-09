Острый взгляд и проседь в бороде: как жизненные испытания изменили принца Уильяма (фото)

Трудности, которые в последние пару лет обрушились на королевскую семью, отразились на внешности не только Кейт Миддлтон, заболевшей раком, но и изменили облик ее мужа, принца Уэльского.

Последние два года выдались непростыми для 42-летнего принца Уильяма. Сначала 8 сентября 2022 года умерла его бабушка, королева Елизавета II, затем у отца, короля Чарльза, а позже и у жены, принцессы Уэльской, диагностировали онкологию. Переживания отразились на внешности будущего монарха, что особенно проявилось во время его визита в Кейптаун. Там, как пишет Hello, он присоединился к 120 молодым экологам со всей Африки и Юго-Восточной Азии, участвующим в первой молодежной программе Earthshot Prize Climate Leaders.

В течение всей недели участники принимают участие в захватывающих мастер-классах, направленных на развитие их навыков лидерства, повествования и налаживания связей вокруг принятия мер по решению проблем климата, а также на открытие для них дверей для получения будущих стажировок и работы.

100 будущих лидеров в возрасте от 18 до 25 лет были отобраны из почти 2000 заявок из 50 из 54 африканских стран.

На странице принца и принцессы Уэльских появилась целая серия фотографий из Южной Африки, где принц Уильям встречается с активистами, поддерживает спортивные соревнования и даже встречается с президентом страны Сирилом Рамафосой. На снимках он – с традиционной уже бородой, в которой заметна проседь.

Кроме того, за последнее время черты лица принца Уильяма стали острее, а взгляд – более серьезным и сосредоточенным. В отсутствие рядом своей жены он выглядит заметно одиноким, хотя это никак не влияет на то, как королевская особа исполняет свои обязанности.

Принц Уильям, 12 сентября 2024 года

Принцесса Кейт в данный момент продолжает лечение от рака. Несмотря на завершение курса химиотерапии, о чем она сообщила в начале сентября, Кэтрин принимает препараты, чтобы добиться устойчивой ремиссии и побороть болезнь. По ее словам, именно здоровье сейчас является для нее главным приоритетом. Именно поэтому она продолжает максимально воздерживаться от публичных появлений.

Последний раз Кейт Миддлтон появлялась в октябре, когда встретилась с семьями жертв нападения на детей в балетном классе в Саутпорте. Вместе с мужем она почтила память погибших и пообщалась с теми, кто потерял своих близких.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, июнь 2022 года

Ранее Фокус писал, что принц Уильям никогда не простит принца Гарри из-за Кейт Миддлтон.