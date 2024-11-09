Гострий погляд і сивина в бороді: як життєві випробування змінили принца Вільяма (фото)

Труднощі, які в останні кілька років обрушилися на королівську сім'ю, позначилися на зовнішності не тільки Кейт Міддлтон, яка захворіла на рак, а й змінили вигляд її чоловіка, принца Уельського.

Останні два роки видалися непростими для 42-річного принца Вільяма. Спочатку 8 вересня 2022 року померла його бабуся, королева Єлизавета II, потім у батька, короля Чарльза, а пізніше і в дружини, принцеси Уельської, діагностували онкологію. Переживання позначилися на зовнішності майбутнього монарха, що особливо проявилося під час його візиту до Кейптауна. Там, як пише Hello, він приєднався до 120 молодих екологів з усієї Африки та Південно-Східної Азії, які беруть участь у першій молодіжній програмі Earthshot Prize Climate Leaders.

Протягом усього тижня учасники беруть участь у захопливих майстер-класах, спрямованих на розвиток їхніх навичок лідерства, розповіді та налагодження зв'язків довкола вжиття заходів для розв'язання проблем клімату, а також на відчинення для них дверей для отримання майбутніх стажувань і роботи.

100 майбутніх лідерів віком від 18 до 25 років було відібрано з майже 2000 заявок із 50 з 54 африканських країн.

На сторінці принца і принцеси Уельських з'явилася ціла серія фотографій з Південної Африки, де принц Вільям зустрічається з активістами, підтримує спортивні змагання і навіть зустрічається з президентом країни Сирілом Рамафосою. На знімках він — з традиційною вже бородою, в якій помітна сивина.

Крім того, за останній час риси обличчя принца Вільяма стали гострішими, а погляд — більш серйозним і зосередженим. За відсутності поруч своєї дружини він виглядає помітно самотнім, хоча це ніяк не впливає на те, як королівська особа виконує свої обов'язки.

Принц Вільям, 12 вересня 2024 року

Принцеса Кейт наразі продовжує лікування від раку. Незважаючи на завершення курсу хіміотерапії, про що вона повідомила на початку вересня, Кетрін вживає препарати, щоб домогтися стійкої ремісії і побороти хворобу. За її словами, саме здоров'я зараз є для неї головним пріоритетом. Саме тому вона продовжує максимально утримуватися від публічних появ.

Востаннє Кейт Міддлтон з'являлася в жовтні, коли зустрілася з сім'ями жертв нападу на дітей у балетному класі в Саутпорті. Разом із чоловіком вона вшанувала пам'ять загиблих і поспілкувалася з тими, хто втратив своїх близьких.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, червень 2022 року

Раніше Фокус писав, що принц Вільям ніколи не пробачить принца Гаррі через Кейт Міддлтон.