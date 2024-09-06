Принц Вільям знову з'явився на публіці зі щетиною (фото, відео)

Принц Уельський відвідав виставку, де свою творчість показали безпритульні.

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42-річний принц Вільям відвідав виставку Homelessness: Reframed у галереї Саатчі в Челсі, Лондон, де свої роботи представили безпритульні художники, і знову продемонстрував на публіці неголене обличчя. Відповідне відео майбутній король Великобританії опублікував в офіційному акаунті в Instagram.

"Homelessness: Reframed — ключова частина роботи @HomewardsUK зі зміни оповіді та боротьби з негативним сприйняттям безпритульності. Сьогодні ми побачили, який це має вигляд і як обмін історіями через мистецтво змінює людей", — йдеться у підписі.

Під час відвідування виставки Вільям возз'єднався зі своїм товаришем Дейвом Мартіном, продавцем Big Issue, безхатченком з 2011 року, якого спадкоємець престолу взяв під свою опіку, і тепер вони хороші друзі.

Принц Вільям і Дейв Мартін Фото: Getty Images

Homelessness: Reframed покликана оживити масштаб і складність безпритульності та спрямована на те, щоб допомогти громадськості взаємодіяти і краще розуміти історії тих, хто зіткнувся з цією проблемою. Це одна з основних цілей програми Homewards, яку запустив принц і Королівський фонд принца і принцеси Уельських у червні 2023 року, щоб кинути виклик негативним уявленням і стереотипам про безпритульність, а також викорінити безпритульність у шести ключових районах Великої Британії.

Вільям розповів про свою пристрасть змінити суспільне сприйняття безпритульності і був настільки поглинений роботою, що його півгодинний візит на Homelessness: Reframed розтягнувся майже на годину.

За словами принца, кількість відвідувачів виставки набагато перевершила очікування. Замість очікуваних 5000, її подивилися понад 25000 осіб за 23 дні.

Принц Уельський зустрівся з художниками, які представили нові замовлені роботи для виставки, а також з тими, чий життєвий досвід надихнув деякі з творів мистецтва.

Вільям поспілкувався з британським фотографом Ренкіном, який прославився тим, що сфотографував його бабусю, покійну королеву Єлизавету II. Той зазначив, що йому сподобалося бути частиною виставки.

Присутні не могли не помітити, що син короля знову відростив щетину, і, схоже, тепер легка неголеність стала новим елементом його іміджу. Уперше в такому вигляді принц з'явився перед камерами в серпні, коли разом із дружиною Кейт записав відеозвернення з побажаннями перемог британській олімпійській збірній на Іграх у Парижі.

Пізніше, під час служби в церкві Crathie Kirk недалеко від Балморала Вільям з'явився гладко поголеним, але зараз знову повернувся до свого злегка брутального образу.

Фото: Getty

Цей вихід став першим офіційним заходом Вільяма після відвідування фіналу Євро з принцом Джорджем у Німеччині в липні як президента Футбольної асоціації.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям ображався на Гаррі за те, як той називає Кейт Міддлтон.