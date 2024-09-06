Принц Уильям снова появился на публике со щетиной (фото, видео)

Принц Уэльский посетил выставку, где свое творчество показали бездомные.

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42-летний принц Уильям посетил выставку Homelessness: Reframed в галерее Саатчи в Челси, Лондон, где свои работы представили бездомные художники, и снова продемонстрировал на публике небритое лицо. Соответствующее видео будущий король Великобритании опубликовал в официальном аккаунте в Instagram.

"Homelessness: Reframed — ключевая часть работы @HomewardsUK по изменению повествования и борьбе с негативным восприятием бездомности. Сегодня мы увидели, как это выглядит и как обмен историями через искусство меняет людей", – говорится в подписи.

Во время посещения выставки Уильям воссоединился со своим другом Дэйвом Мартином, продавцом Big Issue, бездомным с 2011 года, которого наследник престола взял под свою опеку, и теперь они хорошие друзья.

Принц Уильям и Дэйв Мартин Фото: Getty Images

Homelessness: Reframed призвана оживить масштаб и сложность бездомности и направлена ​​на то, чтобы помочь общественности взаимодействовать и лучше понимать истории тех, кто столкнулся с этой проблемой. Это одна из основных целей программы Homewards, которая была запущена принцем и Королевским фондом принца и принцессы Уэльских в июне 2023 года, чтобы бросить вызов негативным представлениям и стереотипам о бездомности, а также искоренить бездомность в шести ключевых районах Великобритании.

Уильям рассказал о своей страсти изменить общественное восприятие бездомности и был настолько поглощен работой, что его получасовой визит на Homelessness: Reframed растянулся почти на час.

По словам принца, число посетителей выставки намного превзошло ожидания. Вместо ожидаемых 5000, ее посмотрели более 25000 человек за 23 дня.

Принц Уэльский встретился с художниками, которые представили новые заказанные работы для выставки, а также с теми, чей жизненный опыт вдохновил некоторые из произведений искусства.

Уильям пообщался с британским фотографом Рэнкином, который прославился тем, что сфотографировал его бабушку, покойную королеву Елизавету II. Тот отметил, что ему понравилось быть частью выставки.

Присутствующие не могли не заметить, что сын короля снова отрастил щетину, и, похоже, теперь легкая небритость стала новым элементом его имиджа. Впервые в таком виде принц появился перед камерами в августе, когда вместе с женой Кейт записал видеообращение с пожеланиями побед британской олимпийской сборной на Играх в Париже.

Позже, во время службы в церкви Crathie Kirk недалеко от Балморала Уильям появился гладко выбритым, но сейчас снова вернулся к своему слегка брутальному образу.

Фото: Getty

Этот выход стал первым официальным мероприятием Уильяма после посещения финала Евро с принцем Джорджем в Германии в июле в качестве президента Футбольной ассоциации.

Ранее Фокус писал, что принц Уильям обижался на Гарри за то, как тот называет Кейт Миддлтон.