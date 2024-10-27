Принц Вільям ніколи не пробачить принца Гаррі через Кейт Міддлтон: деталі

Після переїзду до США Гаррі з дружиною Меган Маркл активно почали розповідати про життя в Букінгемському палаці. Вони критикували короля Чарльза ІІІ, Вільяма та Кейт Міддлтон.

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Принц Вільям ніколи не пробачить принца Гаррі через погане ставлення до Кейт Міддлтон. Про це пише Mirror.

Герцог і герцогиня Сассекські у 2022 році випустили на Netflix документальний серіал, у якому зробили кілька скандальних заяв про життя за стінами палацу. І принц Вільям, і король Чарльз ІІІ були розкритиковані в шоу: першого звинуватили в "криках", а другого в "брехні" під час саміту.

Однак саме звинувачення, які були спрямовані проти Кейт, стали "найнижчими з низьких" для Вільяма. У першому епізоді Гаррі припустив, що в королівській родині була спокуса одружитися з людиною, яка "відповідає шаблону".

"Я думаю, що для такої кількості людей у ​​родині, особливо чоловіків, може виникнути спокуса чи бажання одружитися з кимось, хто відповідав би цій формі, а не з кимось, з ким тобі судилося бути", — сказав тоді герцог Сассекський.

Принц Гаррі та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Цей коментар друзі британської королівської родини сприйняли як натяк на Вільяма та Кейт.

"Окрім усіх інших порушень довіри, тут був Гаррі, який відверто нападав на Кетрін. Для Вільяма це було найнижче з низьких", — сказав інсайдер.

Принц Гаррі, принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Окрім цього, принц Вільям ображався на принца Гаррі та Меган Маркл, які публічно називали його дружину Кейт, а не Кетрін. Навіть коли Сассекські надсилали їй повідомлення "швидше одужуй" після того, як у принцеси діагностували рак, тоді також Вільям звернув увагу на форму імені дружини в листах брата.

Небажання з боку Гаррі та Меган називати майбутню королеву її улюбленим ім’ям було "абсолютно непотрібним і навмисним роздратуванням". Ймовірно, саме тому Вільям та Кетрін не відповіли на повідомлення із США.

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