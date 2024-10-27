Принц Уильям никогда не простит принца Гарри из-за Кейт Миддлтон: детали

После переезда в США Гарри с женой Меган Маркл активно начали рассказывать о жизни в Букингемском дворце. Они критиковали короля Чарльза III, Уильяма и Кейт Миддлтон.

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Принц Уильям никогда не простит принца Гарри из-за плохого отношения к Кейт Миддлтон. Об этом пишет Mirror.

Герцог и герцогиня Сассекские в 2022 году выпустили на Netflix документальный сериал, в котором сделали несколько скандальных заявлений о жизни за стенами дворца. И принц Уильям, и король Чарльз ІІІ были раскритикованы в шоу: первого обвинили в "криках", а второго в "лжи" во время саммита.

Однако именно обвинения, которые были направлены против Кейт, стали "самыми низкими из низких" для Уильяма. В первом эпизоде Гарри предположил, что в королевской семье был соблазн жениться на человеке, который "соответствует шаблону".

"Я думаю, что для такого количества людей в семье, особенно мужчин, может возникнуть соблазн или желание жениться на ком-то, кто соответствовал бы этой форме, а не на ком-то, с кем тебе суждено быть", — сказал тогда герцог Сассекский.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Этот комментарий друзья британской королевской семьи восприняли как намек на Уильяма и Кейт.

"Кроме всех других нарушений доверия, здесь был Гарри, который откровенно нападал на Кэтрин. Для Уильяма это было самое низкое из низких", — сказал инсайдер.

Принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Кроме этого, принц Уильям обижался на принца Гарри и Меган Маркл, которые публично называли его жену Кейт, а не Кэтрин. Даже когда Сассекские присылали ей сообщение "скорее выздоравливай" после того, как у принцессы диагностировали рак, тогда также Уильям обратил внимание на форму имени жены в письмах брата.

Нежелание со стороны Гарри и Меган называть будущую королеву ее любимым именем было "абсолютно ненужным и преднамеренным раздражением". Вероятно, именно поэтому Уильям и Кэтрин не ответили на сообщение из США.

Напомним, какой десерт любит Кейт Миддлтон.

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