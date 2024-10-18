Принц Уэльский любит сладости. На его свадьбе с Кейт было два торта.

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Принц Уильям раскрыл любимый десерт Кейт Миддлтон. Об этом пишет Hello! Magazine.

Будущий король Великобритании посетил Duchy College Stoke Climsland в Корнуолле 17 октября 2024 года, чтобы узнать больше о программах колледжа для молодежи в сельской местности, и остановился в студенческом кафе.

На видео, опубликованном в X-аккаунте принца и принцессы Уэльских, видно, как наследник престола заходит в кафе и общается с людьми за прилавком, где обсуждали десерты.

Шеф-повар Даррен Уотсон сказал, что в ходе своего исследования он узнал, что любимым лакомством принцессы Кейт является липкий ирисковый пудинг, что принц Уильям подтвердил и сказал: "Очень хорошо".

Принц Уильям

Любимый десерт принцессы Кейт — это традиционное британское угощение, которое относительно легко приготовить.

Перед визитом принца Уотсон ознакомился с любимыми десертами королевской семьи и подарил ему охлажденный торт на завтрак, который, как сообщается, любит как Уильям, так и любила его бабушка, покойная королева Елизавета ІІ.

Приняв торт, принц Уильям сказал: "Большое спасибо, это очень мило с вашей стороны, любые сладости я возьму, я люблю все шоколадное и сладкое".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день свадьбы Фото: Скриншот

Торт был изготовлен по тому же рецепту, что и тот, который подавали на свадьбе Уильяма и Кейт в 2011 году. Известно, что на их королевской свадьбе супругам подали два торта — восьмиуровневый фруктовый торт, который был настолько большим, что дверь пришлось снять, чтобы доставить его в картинную галерею Букингемского дворца, и шоколадный бисквитный торт, который был любимым в детстве Уильяма.

Напомним, принцесса Уэльская сделала эмоциональное заявление.

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