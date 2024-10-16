Тяжелобольная Кейт Миддлтон сделала эмоциональное заявление (фото)

Будущая британская королева продолжает восстанавливаться после диагностирования рака. Она завершила курс химиотерапии, однако полноценно к работе пока не возвращается.

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Кейт Миддлтон поделилась эмоциональным заявлением. Свое обращение принцесса Уэльская оставила в Instagram.

Накануне жена принца Уильяма написала редкое, эмоциональное послание в честь тех, кто пострадал от потери ребенка. Кейт опубликовала слова поддержки во время Недели распространения о потере ребенка, которая отмечается в Великобритании с 9 по 15 октября.

"Неделя информирования о потере ребенка — это такой важный момент для поддержки тех, кто пережил опустошение из-за потери ребенка. Посылаю любовь, силу и надежду всем пострадавшим", — написала она, подписавшись буквой "C" от Кэтрин (Catherine).

Вместе с сообщением будущая королева опубликовала фотографию зажженной свечи от британского бренда Plum & Ashby. Раскаленную свечу украшала наклейка с надписью "волна света" вместе с изображениями звезд.

"Волна света" — всемирная акция, которая приглашает участников зажечь свечу в 19:00. по местному времени и жечь ее по крайней мере один час в память обо всех младенцах, которые рано ушли из жизни.

Кейт Миддлтон поддержала людей, потерявших детей

Неделя информирования о потере ребенка развилась из Дня информирования о потере ребенка в Великобритании в 2002 году. Ее основала группа родителей, которых вдохновил День памяти о потере ребенка и беременности 15 октября в США. The Baby Loss Awareness Week Alliance работает над тем, чтобы поддержать родителей и семьи, потерявшие ребенка.

У Кэтрин и Уильяма есть трое детей: 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Несколько членов королевской семьи пострадали от потери ребенка. Софи, герцогиня Эдинбургская, пережила внематочную беременность в 2001 году; В 2018 году Зара Тиндал рассказала, что у нее произошел второй выкидыш до рождения дочери Лены; и Меган Маркл поделилась, что у нее также был выкидыш летом 2020 года, через год после рождения принца Арчи.

Напомним, Кейт Миддлтон поддержала принца Луи на публике.

Также Фокус писал об ультиматуме Кейт Миддлтон в начале отношений с принцем Уильямом.