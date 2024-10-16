Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Тяжелобольная Кейт Миддлтон сделала эмоциональное заявление (фото)

Кейт Миддлтон, Кейт Миддлтон дети, неделя потери ребенка, принцесса уэльская, королевская семья, принц Уильям, принц Уильям
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Будущая британская королева продолжает восстанавливаться после диагностирования рака. Она завершила курс химиотерапии, однако полноценно к работе пока не возвращается.

Related video

Кейт Миддлтон поделилась эмоциональным заявлением. Свое обращение принцесса Уэльская оставила в Instagram.

Накануне жена принца Уильяма написала редкое, эмоциональное послание в честь тех, кто пострадал от потери ребенка. Кейт опубликовала слова поддержки во время Недели распространения о потере ребенка, которая отмечается в Великобритании с 9 по 15 октября.

"Неделя информирования о потере ребенка — это такой важный момент для поддержки тех, кто пережил опустошение из-за потери ребенка. Посылаю любовь, силу и надежду всем пострадавшим", — написала она, подписавшись буквой "C" от Кэтрин (Catherine).

Вместе с сообщением будущая королева опубликовала фотографию зажженной свечи от британского бренда Plum & Ashby. Раскаленную свечу украшала наклейка с надписью "волна света" вместе с изображениями звезд.

"Волна света" — всемирная акция, которая приглашает участников зажечь свечу в 19:00. по местному времени и жечь ее по крайней мере один час в память обо всех младенцах, которые рано ушли из жизни.

Кейт Миддлтон поддержала людей, потерявших детей

Неделя информирования о потере ребенка развилась из Дня информирования о потере ребенка в Великобритании в 2002 году. Ее основала группа родителей, которых вдохновил День памяти о потере ребенка и беременности 15 октября в США. The Baby Loss Awareness Week Alliance работает над тем, чтобы поддержать родителей и семьи, потерявшие ребенка.

У Кэтрин и Уильяма есть трое детей: 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Fullscreen
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Фото: Getty Images

Несколько членов королевской семьи пострадали от потери ребенка. Софи, герцогиня Эдинбургская, пережила внематочную беременность в 2001 году; В 2018 году Зара Тиндал рассказала, что у нее произошел второй выкидыш до рождения дочери Лены; и Меган Маркл поделилась, что у нее также был выкидыш летом 2020 года, через год после рождения принца Арчи.

Напомним, Кейт Миддлтон поддержала принца Луи на публике.

Также Фокус писал об ультиматуме Кейт Миддлтон в начале отношений с принцем Уильямом.