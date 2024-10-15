Разъяренная Кейт Миддлтон поставила ультиматум принцу Уильяму в начале отношений, — СМИ

Сейчас пара жената более 13 лет. Они воспитывают троих общих детей и проходят вместе через сложные вызовы жизни.

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Кейт Миддлтон выдвинула принцу Уильяму ультиматум после "неприемлемого" поведения. Об этом пишет Mirror.

Их история любви началась в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. На протяжении многих лет у них были взлеты и падения, в частности, несколько разрывов.

Сообщается, что один из их разрывов произошел из-за ультиматума разгневанной Кейт после того, как неприемлемое поведение принца Уэльского привело к тому, что она почувствовала себя абсолютно "униженной". В 2007 году будущая королева Великобритании выдвинула ультиматум после того, как Уильяма дважды заметили, когда он проводил время с другими женщинами в ночных клубах.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

По словам королевского эксперта Кэти Николл, это был первый случай, когда Кейт дала такое предупреждение, поскольку она была полностью "унижена" фотографиями Уильяма на вечеринках.

Николл процитировал подругу Кейт, которая предпочла остаться анонимной, сказав: "Она годами справлялась с девушками, которые бросались на ее парня, и некоторое время она считала это смешным и даже лестным. Но после его недавнего поведения она поставила ему ультиматум и сказала ему, что каждый раз, когда он так вел себя на публике, он унижал ее имидж, а также свой собственный".

Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2007 году Фото: Getty Images

Тогда принцесса сказала возлюбленному, что не готова к тому, чтобы к ней "относились, как к коврику", и что его беспечное поведение влияет на ее имидж.

Сообщается, что первый инцидент произошел в лондонском ночном клубе Boujis, ранее любимом месте Уильяма, где его видели в "пьяных объятиях с симпатичной блондинкой".

Вскоре появились фотографии, на которых сын принцессы Дианы танцует с другой женщиной во время ночного отдыха в Борнмуте.

Напомним, принцесса Уэльская вышла в свет без культового украшения.

Также Фокус писал о редком появлении онкобольной Кейт Миддлтон на публике.