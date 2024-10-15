Кейт Миддлтон поддержала принца Луи на публике (фото)
Младший сын принца Уильяма сыграл в футбольном матче. Его поддержала мама, которая за последний год очень редко появляется на публичных мероприятиях.
Онкобольная Кейт Миддлтон недавно посетила игру принца Луи. Об этом рассказала футбольная фанатка в TikTok.
В минувшие выходные на публике заметили принцессу Уэльскую во время посещения матча шестилетнего сына Луи.
"Большинство выходных я беру своего сына на футбольный матч", — сказала фанатка в видео, опубликованном в TikTok.
"Как всегда, я пошла на футбольный матч, и когда я прибыла, там было много людей, которые болтали — это была странная атмосфера, не та обычная атмосфера. Я общалась с одной из своих подруг, которую вижу там каждую неделю... Она сказала: "Если ты обернешься, увидишь, что там Кейт Миддлтон с Луи. Он там играет в команде". ... У меня аж рот опустился", — рассказала очевидица.
Фанатка сфотографировал будущую королеву Великобритании, которая стоит посреди травяного поля. Для сдержанной прогулки Кэтрин Миддлтон надела куртку цвета хаки — то самое пальто Barbour × Alexa Chung, в котором она доставляла пиццу горной спасательной команде Central Beacons весной 2023 года.
Образ она сочетала с расклешенными шоколадно-коричневыми брюками, бежевым вязаным шарфом, коричневыми варежками, оливково-зеленой кепкой и фисташковой сумочкой.
Сообщается, что жену принца Уильяма сопровождала охрана в "штатском", которая "наблюдала за ситуацией".
"Я думала: "Почему она там?" Это самая странная вещь в мире", — продолжила фанатка.
По словам очевидицы, Кейт Миддлтон пыталась спрятаться за кепкой и одеждой, однако ее все равно узнали.
"Выглядела она комфортно. Она стояла там и разговаривала с другими мамами в футбольной команде", — рассказала женщина.
Тем временем Луи "был похож на Луи". Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил замену в игре, не сыграв полную игру.
Напомним, Кейт Миддлтон в элегантном осеннем образе вышла в свет.
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