Кейт Міддлтон підтримала принца Луї на публіці (фото)

Менший син принца Вільяма зіграв у футбольному матчі. Його підтримала мама, яка за останній рік дуже рідко зʼявляється на публічних заходах.

Related video

Онкохвора Кейт Міддлтон нещодавно відвідала гру принца Луї. Про це розповіла футбольна фанатка в TikTok.

У минулі вихідні на публіці помітили принцесу Уельську під час відвідування матчу шестирічного сина Луї.

"Більшість вихідних я беру свого сина на футбольний матч", — сказала фанатка у відео, опублікованому в TikTok.

"Як завжди, я пішла на футбольний матч, і коли я прибула, там було багато людей, які балакали — це була дивна атмосфера, не та звичайна атмосфера. Я спілкувалася з однією зі своїх подруг, яку бачу там щотижня… Вона сказала: "Якщо ти обернешся, побачиш, що там Кейт Міддлтон з Луї. Він там грає в команді". … У мене аж рот опустився", — розповіла очевидиця.

Фанатка сфотографував майбутню королеву Великої Британії, яка стоїть посеред трав'яного поля. Для стриманої прогулянки Кетрін Міддлтон одягла куртку кольору хакі — те саме пальто Barbour × Alexa Chung, у якому вона доставляла піцу гірській рятувальній команді Central Beacons навесні 2023 року.

Образ вона поєднала з розкльошеними шоколадно-коричневими штанами, бежевим в’язаним шарфом, коричневими рукавицями, оливково-зеленою кепкою та фісташковою сумочкою.

Повідомляється, що дружину принца Вільяма супроводжувала охорона в "цивільному", яка "спостерігала за ситуацією".

Кейт Міддлтон Фото: Скріншот

"Я думала: "Чому вона там?" Це найдивніша річ у світі", — продовжила фанатка.

За словами очевидиці, Кейт Міддлтон намагалася сховатися за кепкою та одягом, проте її все одно впізнали.

"Виглядала вона комфортно. Вона стояла там і розмовляла з іншими мамами у футбольній команді", — розповіла жінка.

Кейт Міддлтон у 2023 році Фото: Getty Images

Тим часом Луї "був схожий на Луї". Менший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма отримав заміну в грі, не зігравши повну гру.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон в елегантному осінньому образі вийшла у світ.

Також Фокус писав про рішення Кейт Міддлтон щодо принца Гаррі.