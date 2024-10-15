Розлючена Кейт Міддлтон поставила ультиматум принцу Вільяму на початку стосунків, — ЗМІ

Наразі пара одружена понад 13 років. Вони виховують трьох спільних дітей та проходять разом через складні виклики життя.

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Кейт Міддлтон висунула принцу Вільяму ультиматум після "неприйнятної" поведінки. Про це пише Mirror.

Їхня історія кохання почалася в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. Упродовж багатьох років у них були злети та падіння, зокрема, кілька розривів.

Повідомляється, що один із їхніх розривів стався через ультиматум розгніваної Кейт після того, як неприйнятна поведінка принца Уельського призвела до того, що вона відчула себе абсолютно "приниженою". У 2007 році майбутня королева Великої Британії висунула ультиматум після того, як Вільяма двічі помітили, коли він проводив час з іншими жінками в нічних клубах.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

За словами королівської експертки Кеті Ніколл, це був перший випадок, коли Кейт дала таке попередження, оскільки вона була повністю "принижена" фотографіями Вільяма на вечірках.

Ніколл процитував подругу Кейт, яка вважала за краще залишитися анонімною, сказавши: "Вона роками справлялася з дівчатами, які кидалися на її хлопця, і деякий час вона вважала це смішним і навіть лестивим. Але після його недавньої поведінки вона поставила йому ультиматум і сказала йому, що кожного разу, коли він так поводився на публіці, він принижував її імідж, а також свій власний".

Кейт Міддлтон та принц Вільям у 2007 році Фото: Getty Images

Тоді принцеса сказала коханому, що не готова до того, щоб до неї "ставилися, як до килимка", і що його безтурботна поведінка впливає на її імідж.

Повідомляється, що перший інцидент стався в лондонському нічному клубі Boujis, раніше улюбленому місці Вільяма, де його бачили в "п'яних обіймах із симпатичною блондинкою".

Невдовзі з'явилися фотографії, на яких син принцеси Діани танцює з іншою жінкою під час нічного відпочинку в Борнмуті.

Нагадаємо, принцеса Уельська вийшла у світ без культової прикраси.

Також Фокус писав про рідкісну появу онкохворої Кейт Міддлтон на публіці.