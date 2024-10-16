Важкохвора Кейт Міддлтон зробила емоційну заяву (фото)

Майбутня британська королева продовжує відновлюватися після діагностування раку. Вона завершила курс хіміотерапії, проте повноцінно до роботи поки не повертається.

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Напередодні дружина принца Вільяма написала рідкісне, емоційне послання на честь тих, хто постраждав від втрати дитини. Кейт опублікувала слова підтримки під час Тижня розповсюдження про втрату дитини, який відзначається у Великій Британії з 9 по 15 жовтня.

"Тиждень інформування про втрату дитини — це такий важливий момент для підтримки тих, хто пережив спустошення через втрату дитини. Посилаю любов, силу та надію всім постраждалим", — написала вона, підписавшись літерою "C" від Кетрін (Catherine).

Разом із повідомленням майбутня королева опублікувала фотографію запаленої свічки від британського бренду Plum & Ashby. Розжарену свічку прикрашала наклейка з написом "хвиля світла" разом із зображеннями зірок.

"Хвиля світла" — всесвітня акція, яка запрошує учасників запалити свічку о 19:00. за місцевим часом і палити її принаймні одну годину на згадку про всіх немовлят, які рано пішли із життя.

Кейт Міддлтон підтримала людей, які втратили дітей

Тиждень інформування про втрату дитини розвинувся з Дня інформування про втрату дитини у Великій Британії у 2002 році. Його заснувала група батьків, яких надихнув День пам’яті про втрату дитини та вагітність 15 жовтня в США. The Baby Loss Awareness Week Alliance працює над тим, щоб підтримати батьків і сім’ї, які втратили дитину.

У Кетрін та Вільяма є троє дітей: 11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта та 6-річний принц Луї.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Кілька членів королівської родини постраждали від втрати дитини. Софі, герцогиня Единбурзька, пережила позаматкову вагітність у 2001 році; У 2018 році Зара Тіндал розповіла, що у неї стався другий викидень до народження доньки Лени; і Меган Маркл поділилася, що у неї також був викидень влітку 2020 року, через рік після народження принца Арчі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон підтримала принца Луї на публіці.

Також Фокус писав про ультиматум Кейт Міддлтон на початку стосунків з принцом Вільямом.