Принцесса Кейт Миддлтон поделилась секретом воспитания детей (фото)

Кейт Миддлтон старается уладить все споры в семье спокойным способом. У принцессы Уэльской есть метод, который помогает успокоить детей.

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Принцесса Кейт Миддлтон несмотря на то, что принадлежит к королевской семье, является такой же преданной мамой, как и любая другая. Она обожает своих детей и старается найти подход к каждому из них, сообщает Еxpress.

42-летняя принцесса даже во время лечения рака уделяет много времени 11-летнему принцу Джорджа, 9-летней принцессе Шарлотте и 6-летнему принцу Луи. Все вместе они часто готовят еду, посещают местные или официальные мероприятия, а также просто играют.

Принцесса Кейт Миддлтон часто готовит с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Однако, хотя дети в основном ведут себя хорошо на публике во время королевских мероприятий, это не значит, что они не капризничают, как это может делать любой другой ребенок в мире за закрытыми дверями.

Принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон и детьми Фото: Getty Images

Хотя у каждого родителя есть свои уникальные методы решения этой проблемы, у принцессы есть отличный родительский совет, который поможет ее детям избавиться от напряженности и решить ссоры спокойным образом. По данным источника, близкого к королевской семье, когда кто-то из их детей выходит из себя, Кейт и ее муж принц Уильям уводят их "поболтать на диване".

Принц Уильям с детьми Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Таким образом заботливые родители дают возможность своим детям выразить свои мысли. В разговоре они помогают им разобраться, почему произошла та или иная ситуация, а не оставляют их наедине со своими чувствами. У пары действует правило "никаких криков", и, как сообщается, супруги никогда не повышают голос на своих детей. Принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи также рекомендуется не повышать голос во время препирательств друг с другом.

Ранее, 15 октября, Кейт Миддлтон поддержала принца Луи на публике. Младший сын принца Уильяма сыграл в футбольном матче.