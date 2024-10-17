Принцеса Кейт Міддлтон поділилася секретом виховання дітей (фото)

Кейт Міддлтон намагається залагодити всі суперечки в сім'ї спокійним способом. У принцеси Уельської є метод, який допомагає заспокоїти дітей.

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Принцеса Кейт Міддлтон попри те, що належить до королівської сім'ї, є такою ж відданою мамою, як і будь-яка інша. Вона обожнює своїх дітей і намагається знайти підхід до кожного з них, повідомляє Еxpress.

42-річна принцеса навіть під час лікування раку приділяє багато часу 11-річному принцу Джорджу, 9-річній принцесі Шарлотті та 6-річному принцу Луї. Усі разом вони часто готують їжу, відвідують місцеві або офіційні заходи, а також просто граються.

Принцеса Кейт Міддлтон часто готує з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Однак, хоча діти здебільшого поводяться добре на публіці під час королівських заходів, це не означає, що вони не вередують, як це може робити будь-яка інша дитина у світі за зачиненими дверима.

Принц Вільям зі своєю дружиною Кейт Міддлтон і дітьми Фото: Getty Images

Хоча у кожного з батьків є свої унікальні методи розв'язання цієї проблеми, у принцеси є чудова батьківська порада, яка допоможе її дітям позбутися напруженості і вирішити сварки спокійним чином. За даними джерела, близького до королівської сім'ї, коли хтось із їхніх дітей виходить із себе, Кейт і її чоловік принц Вільям відводять їх "поговорити на дивані".

Принц Вільям із дітьми Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Таким чином турботливі батьки дають можливість своїм дітям висловити свої думки. У розмові вони допомагають їм розібратися, чому сталася та чи інша ситуація, а не залишають їх наодинці зі своїми почуттями. У пари діє правило "жодних криків", і, як повідомляється, подружжя ніколи не підвищує голос на своїх дітей. Принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї також рекомендується не підвищувати голос під час сперечань один з одним.

Раніше, 15 жовтня, Кейт Міддлтон підтримала принца Луї на публіці. Молодший син принца Вільяма зіграв у футбольному матчі.