Принц Уельський полюбляє солодощі. На його весіллі з Кейт було два торти.

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Принц Вільям розкрив улюблений десерт Кейт Міддлтон. Про це пише Hello! Magazine.

Майбутній король Великої Британії відвідав Duchy College Stoke Climsland у Корнуоллі 17 жовтня 2024, щоб дізнатися більше про програми коледжу для молоді в сільській місцевості, і зупинився в студентському кафе.

На відео, опублікованому в X-акаунті принца та принцеси Уельських, видно, як спадкоємець престолу заходить у кафе та спілкується з людьми за прилавком, де обговорювали десерти.

Шеф-кухар Даррен Вотсон сказав, що в ході свого дослідження він дізнався, що улюбленим ласощами принцеси Кейт є липкий ірисковий пудинг, що принц Вільям підтвердив і сказав: "Дуже добре".

Принц Вільям

Улюблений десерт принцеси Кейт — це традиційне британське частування, яке відносно легко приготувати.

Перед візитом принца Вотсон ознайомився з улюбленими десертами королівської сім’ї та подарував йому охолоджений торт на сніданок, який, як повідомляється, любить як Вільям, так і любила його бабуся, покійна королева Єлизавета ІІ.

Прийнявши торт, принц Вільям сказав: "Дуже дякую, це дуже мило з вашого боку, будь-які солодощі я візьму, я люблю все шоколадне та солодке".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у день весілля Фото: Скриншот

Торт був виготовлений за тим самим рецептом, що й той, який подавали на весіллі Вільяма та Кейт у 2011 році. Відомо, що на їхньому королівському весіллі подружжю подали два торти — восьмирівневий фруктовий торт, який був настільки великим, що двері довелося зняти, щоб доставити його в картинну галерею Букінгемського палацу, і шоколадний бісквітний торт, який був улюбленим у дитинстві Вільяма.

Нагадаємо, принцеса Уельська зробила емоційну заяву.

Також Фокус писав про секрет виховання дітей від Кейт Міддлтон.