Принцеса Анна нагородила королеву Каміллу докторським ступенем (фото)

Дружина короля Чарльза стала однією з п'яти, хто удостоївся визнання за свої заслуги перед наукою.

77-річна королева Камілла, яка нещодавно перенесла інфекцію грудної клітини, здобула докторський ступінь з літератури в Лондонському університеті в день його заснування. Її Величність стала однією з п'яти осіб, хто удостоївся такого визнання, а вручала ступінь принцеса Анна, канцлер університету, повідомляє Express.

Коли сестра і дружина короля приїхали до закладу, королева запросила свою невістку увійти в кімнату перед нею, де вони мали зустрітися з іншими почесними докторськими ступенями. Але Анна, яка добре знала про королівське старшинство, усміхнулася й чемно відмовилася, пропустивши Каміллу вперед.

Потім пара зайняла один кінець невеликої черги, перш ніж Каміллу запросили сісти і розписатися в книзі відвідувачів.

Порядок старшинства — це послідовна ієрархія номінальної важливості. Зазвичай він застосовується до осіб, таких як члени королівської сім'ї, на офіційних і державних заходах.

Королева Камілла — визнана любителька читання і знавець літератури

"Докторський ступінь було вручено Королеві, пристрасній читачці, на знак визнання її заслуг у поширенні грамотності", — ідеться в підписі на сторінці королівської сім'ї в мережі.

Хоча, як дочка покійної королеви, Анна народилася в королівській сім'ї, Камілла посідає більш високе місце в королівському старшинстві через свою роль королеви.

Попри все, що супроводжувало роман Камілли і Чарльза ще до їхнього весілля у квітні 2005 року, зараз між принцесою і королевою склалися дуже теплі стосунки.

Минулого року принцеса Анна говорила, що знає Каміллу дуже давно і вважає, що розуміння королевою своєї ролі та її важливості для Чарльза "було абсолютно видатним".

Говорячи про роль Камілли як королеви, вона додала:

"Ця роль не те що вона могла б зіграти від природи, але вона впорається з нею справді добре. І вона забезпечує цю зміну швидкості й тону".

Раніше Фокус писав, що через хворобу Камілла змушена була відмовитися від цілої низки важливих публічних заходів. Замість неї на публіці з'явилася Кейт Міддлтон.