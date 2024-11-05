77-річна королева Камілла серйозно захворіла

У королеви Великої Британії діагностували серйозну інфекцію легенів, зараз Її Величність перебуває під наглядом лікарів.

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Королева Камілла скасувала низку публічних появ у зв'язку із захворюванням легенів, повідомляє Daily Mail. За інформацією видання, у Її Величності "важка інфекція грудної клітини".

Наразі дружина короля Чарльза відновлюється вдома у Вілтширі та перебуває під наглядом лікарів.

"Її Величність Королева наразі нездорова через інфекцію грудної клітини, через яку лікарі рекомендували їй короткий період відпочинку.

З великим жалем Її Величності довелося відмовитися від своїх заходів цього тижня, але вона дуже сподівається одужати вчасно, щоб відвідати заходи Remembrance цими вихідними, як зазвичай. Вона вибачається перед усіма тими, хто може бути внаслідок цього занепокоєний або розчарований", — заявили в Букінгемському палаці.

Їй довелося відмовитися від відвідування Олімпійського прийому і від щорічного відкриття Поля пам'яті у Вестмінстерському абатстві, яке заплановане на 7 листопада. Як дочка нагородженого героя війни майора Брюса Шанда, який отримав два військові хрести у Другій світовій війні за свою хоробрість, вона виконує свої обов'язки надзвичайно старанно, що розглядатиметься як знак того, наскільки погано вона почувається. На заході її замінить 78-річна герцогиня Глостерська.

Однак Камілла не полишає надії, що до вихідних їй стане легше, і вона зможе відвідати церемонію біля Кенотафа в неділю, 10 листопада.

Попри відсутність дружини, король Чарльз III все одно буде присутній на заходах у супроводі своєї сестри принцеси Анни.

Королева повернулася до Великої Британії 30 жовтня після насиченого офіційного закордонного туру в Австралію і Самоа з монархом, який передбачав триденну зупинку в Індії на зворотному шляху.

Раніше Фокус писав, що королева Камілла відмовила короля Чарльза ІІІ від зустрічі з Гаррі. Інсайдер, близький до Камілли, сказав, що вона не хотіла, щоб Чарльз зазнав непотрібного стресу перед від'їздом до Австралії. Ми також розповідали, що Її Величність взяла на себе нову роль, ставши першим покровителем Асоціації стрільців — старого полку її батька.