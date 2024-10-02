Королева Камілла відмовила короля Чарльза ІІІ від зустрічі з Гаррі, — ЗМІ

Британський суверен продовжує лікування від раку. Дружина переймається його станом.

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Королева Камілла не рекомендувала королю Чарльзу III примиритися з його сином, принцом Гаррі. Про це пише Daily Beast.

Повідомляється, що дружина британського монарха не рекомендувала чоловіку возз’єднатися з його меншим спадкоємцем під час його останнього візиту до Великої Британії.

Повідомляється, що Чарльз ІІІ хотів зустрітися з Гаррі, але Камілла вирішила, що це не дуже хороша ідея.

Інсайдер, близький до Камілли, сказав виданню, що вони не хочуть, щоб Чарльз зазнав непотрібного стресу перед від’їздом до Австралії пізніше цього місяця.

"Вона була основним голосом, який закликав Чарльза уповільнити темп і ставитися до речей спокійніше. Останнє, чого вона хоче, щоб він зробив, це переживати через зустріч із Гаррі", — розповіло джерело.

Принц Гаррі та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Однак друг короля також сказав виданню, що він хоче, щоб його сварку з Гаррі було "врегульовано" з "особистих причин і щоб послабити тиск на саму монархію".

"Король має інстинктивний порив до християнського примирення, і його діагноз рак тільки загострив це", — вважає інсайдер.

Нещодавно Гаррі прибув до Лондона, щоб відвідати 2024 WellChild Awards, благодійну організацію, яка працює з хворими дітьми, з якою він співпрацює майже 20 років.

Після переїзду у 2020 році Гаррі та Меган до США стосунки принца з королівськими родичами все більш погіршуються. На початку 2024 року після новин про хворобу батька герцог Сассекський відвідав Лондон, проте його зустріч з королем була коротка, а ночував Гаррі в готелі.

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ відреагував на смерть зірки "Гаррі Поттера".

Також Фокус писав про те, чому принц Гаррі не брав Меган у поїздку до Нью-Йорка.