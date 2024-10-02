Королева Камилла отговорила короля Чарльза ІІІ от встречи с Гарри, — СМИ

Британский суверен продолжает лечение от рака. Жена обеспокоена его состоянием.

Related video

Королева Камилла не рекомендовала королю Чарльзу III примириться с его сыном, принцем Гарри. Об этом пишет Daily Beast.

Сообщается, что супруга британского монарха не рекомендовала мужу воссоединиться с его младшим наследником во время его последнего визита в Великобританию.

Сообщается, что Чарльз ІІІ хотел встретиться с Гарри, но Камилла решила, что это не очень хорошая идея.

Инсайдер, близкий к Камилле, сказал изданию, что они не хотят, чтобы Чарльз испытал ненужный стресс перед отъездом в Австралию позже в этом месяце.

"Она была основным голосом, который призывал Чарльза замедлить темп и относиться к вещам спокойнее. Последнее, чего она хочет, чтобы он сделал, это переживать из-за встречи с Гарри", — рассказал источник.

Принц Гарри и король Чарльз III Фото: Getty Images

Однако друг короля также сказал изданию, что он хочет, чтобы его ссора с Гарри была "урегулирована" по "личным причинам и чтобы ослабить давление на саму монархию".

"Король имеет инстинктивный порыв к христианскому примирению, и его диагноз рак только обострил это", — считает инсайдер.

Недавно Гарри прибыл в Лондон, чтобы посетить 2024 WellChild Awards, благотворительную организацию, работающую с больными детьми, с которой он сотрудничает почти 20 лет.

После переезда в 2020 году Гарри и Меган в США отношения принца с королевскими родственниками все более ухудшаются. В начале 2024 года после новостей о болезни отца герцог Сассекский посетил Лондон, однако его встреча с королем была короткая, а ночевал Гарри в отеле.

Напомним, король Чарльз III отреагировал на смерть звезды "Гарри Поттера".

Также Фокус писал о том, почему принц Гарри не брал Меган в поездку в Нью-Йорк.