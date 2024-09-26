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Стиль жизни

Стало известно, почему принц Гарри не взял Меган Маркл в поездку в Нью-Йорк

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Фото: Getty Images | Принц Гарри и Меган Маркл

После ухода от монаршей жизни супруги переживают не лучшие времена своего совместного бренда. Впрочем, они нашли способ решить эту проблему.

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Стало известно, почему принц Гарри не взял с собой Меган Маркл в поездку в Нью-Йорк. Об этом пишет New York Post.

Герцог Сассекский находится в Нью-Йорке, чтобы поддержать несколько своих благотворительных организаций. После этого он полетит в Лондон, где 30 сентября посетит церемонию награждения WellChild Awards. Впрочем, жены рядом с Гарри на этих мероприятиях нет.

Даг Элдридж, эксперт по брендингу и маркетингу знаменитостей, считает, что сольная поездка является разумным шагом для сына британского короля Чарльза III. Он отметил, что после того, как в 2020 году Сассекские ушли из королевской семьи, у них возникло много проблем.

Принц Гарри и Меган Маркл Fullscreen
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

"Это похоже на разделение тузов за покерным столом: вместе вы можете подумать, что они непобедимы — и обычно они были бы, — но часто лучше сыграть две отдельные руки с тузом как якорем", — считает Элдридж.

"Сейчас, когда вы видите Гарри и Меган вместе, у вас мгновенно возникает ассоциация с драмой, ни одна из которых не является положительной: уход из королевской семьи, рассказ обо всем, приседание, негатив. Напротив, если их рассматривать отдельно, они могут почти сыграть свою руку, как пара тузов, которую вы разделили за столом", — добавил эксперт.

Напомним, принц Гарри планирует поездку в Великобританию.

Также Фокус писал о 40-м дне рождения принца Гарри.