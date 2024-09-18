Принц Гарри вернется в Великобританию в конце сентября

Принц Гарри с 2007 года является покровителем благотворительной организации WellChild.

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40-летний принц Гарри посетит церемонию вручения премии WellChild Awards в Великобритании в конце сентября, поскольку с 2007 года является покровителем благотворительной организации, которая помогает тяжелобольным детям и их семьям, пишет Hello. Эту информацию подтвердили и в самой организации.

Герцог Сассекский 30 сентября встретится с победителями на предцеремониальной службе, а затем присоединится к ним на церемонии награждения.

Эту церемонию Гарри посещает регулярно. Ранее он был на 12 мероприятиях и находился в Великобритании во время ежегодной церемонии вручения наград благотворительной организации, когда в 2022 году стало известно о смерти его бабушки, королевы Елизаветы II. Тогда он не смог наградить победителей.

"Как вы знаете, я не смог присутствовать на церемонии вручения наград в прошлом году, так как умерла моя бабушка. Вы, вероятно, знаете, что она была бы первым человеком, который бы настоял, чтобы я все равно приехал к вам всем вместо того, чтобы ехать к ней. И именно поэтому я знаю, что ровно год спустя она смотрит на всех нас сегодня вечером сверху вниз. Она счастлива, что мы вместе", – сказал он со сцены в 2023-м.

Недавно королевская семья поздравила опального принца с 40-летием. Король Чарльз, а также принц и принцесса Уэльские поделились посланием по случаю его юбилея 15 сентября.

В посте, опубликованном в их Instagram Stories, принц Уильям и принцесса Кейт написали: "Желаем счастливого 40-летия герцогу Сассекскому". Рядом с сообщением была фотография улыбающегося Гарри, одетого в серый костюм. Отец герцога использовал ту же фотографию, когда поделился собственным поздравлением для сына.

"Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-летия сегодня!" – говорилось в его послании.

Многие королевские обозреватели восприняли этот шаг как попытку наладить испорченные отношения с принцем Гарри. Ранее его друзья рассказывали СМИ, что герцог Сассекский скучает по Великобритании и пытается возобновить разорванные отношения со старыми товарищами.

Напомним, Фокус писал, что принц Гарри в день рождения унаследовал миллионы своей прабабушки.