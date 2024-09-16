Принц Гарри в день рождения унаследовал миллионы своей прабабушки (фото)

Семейный трастовый фонд формировался на протяжении многих лет. Его основала королева-мать в возрасте 94 лет, чтобы обеспечить своих наследников достаточно крупными суммами.

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В день своего 40-летия принц Гарри получил довольно щедрый подарок. К его состоянию добавилось несколько миллионов фунтов стерлингов из семейного трастового фонда основанного его прабабушкой, покойной королевой-матерью Елизаветой, сообщает Еxpress.

Фонд был создан супругой британского короля Георга VI, когда Гарри исполнилось 10 лет. Считается, что покойная прабабушка Гарри создала трастовый фонд с суммой в 19 миллионов фунтов в 1994 году для выплат всем своим правнукам, при чем эти деньги не облагаются налогами. Ожидается, что герцог получит от 7 до 8 миллионов фунтов стерлингов.

Королеве-матери было 94 года на момент создания фонда. По закону деньги должны были быть выплачены ее молодым наследникам первым платежом в их 21-й день рождения и вторым платежом по достижении ими 40-летнего возраста.

Королева-мать Елизавета Фото: English Heritage

Считается, что прабабушка Елизавета оставила Гарри больше денег, чем Уильяму, так как старший сын короля Чарльза ІІІ Уильям в будущем унаследует герцогство Корнуолл.

"В то время был создан трастовый фонд. Это был способ, с помощью которого королева-мать могла откладывать деньги на то время, когда ее правнуки станут старше, и способ передать часть своего состояния по наследству с точки зрения налогообложения. Это был способ, с помощью которого часть ее состояния могла быть зарезервирована для них", — анонимно сообщил изданию один из сотрудников дворца.

Напомним, 6 сентября Фокус писал о том, что звезда "Хоббита" раскритиковал королевскую семью, но больше всего досталось принцу Гарри.