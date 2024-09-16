Принц Гаррі в день народження успадкував мільйони своєї прабабусі (фото)

Сімейний трастовий фонд формувався протягом багатьох років. Його заснувала королева-мати у віці 94 років, щоб забезпечити своїх спадкоємців досить великими сумами.

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У день свого 40-річчя принц Гаррі отримав досить щедрий подарунок. До його статків додалося кілька мільйонів фунтів стерлінгів із сімейного трастового фонду, заснованого його прабабусею, покійною королевою-матір'ю Єлизаветою, повідомляє Еxpresss.

Фонд був створений дружиною британського короля Георга VI, коли Гаррі виповнилося 10 років. Вважається, що покійна прабабуся Гаррі створила трастовий фонд із сумою в 19 мільйонів фунтів у 1994 році для виплат усім своїм правнукам, причому ці гроші не обкладаються податками. Очікується, що герцог отримає від 7 до 8 мільйонів фунтів стерлінгів.

Королеві-матері було 94 роки на момент створення фонду. За законом гроші мали бути виплачені її молодим спадкоємцям першим платежем у їхній 21-й день народження і другим платежем після досягнення ними 40-річного віку.

Королева-мати Єлизавета Фото: дневник дарвина

Вважається, що прабабуся Єлизавета залишила Гаррі більше грошей, ніж Вільяму, оскільки старший син короля Чарльза ІІІ Вільям у майбутньому успадкує герцогство Корнуолл.

"У той час було створено трастовий фонд. Це був спосіб, за допомогою якого королева-мати могла відкладати гроші на той час, коли її правнуки стануть старшими, і спосіб передати частину своїх статків у спадок з погляду оподаткування. Це був спосіб, за допомогою якого частина її статків могла бути зарезервована для них", — анонімно повідомив виданню один зі співробітників палацу.

Нагадаємо, 6 вересня Фокус писав про те, що зірка "Гоббіта" розкритикував королівську сім'ю, але найбільше дісталося принцу Гаррі.