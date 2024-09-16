Кейт Миддлтон и принц Уильям неожиданно обратились к принцу Гарри (фото)

Накануне герцог Сассекский отметил 40-летие. Последние годы родственники не поздравляли его публично.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям публично обратились к принцу Гарри. Заявление супруги опубликовали в своем Instagram.

15 сентября 2024 года младшему сыну принцессы Дианы и короля Великобритании Чарльза III исполнилось 40 лет. По этому поводу британская монаршая семья поздравила Гарри на своих официальных страницах в соцсетях. К теплым словам присоединились и Кейт с Уильямом.

"Желаем счастливого 40-го дня рождения герцогу Сассекскому", — написали принц и принцесса Уэльские.

Интересно, что последние годы королевская семья, в частности, Кейт и Уильям, не поздравляли публично Гарри и его семью с днями рождения, ведь после сложения обязанностей в 2020 году они больше не работающие члены семьи. Судя по всему, отношения между братьями улучшились, и, вероятно, это была "оливковая ветвь" к примирению.

Принцу Гарри исполнилось 40 лет

Когда-то Кейт, Гарри и Уильям были невероятно близкими, но после женитьбы герцога Сассекского на Меган Маркл он отдалился от королевской семьи, а затем переехал в США.

"Нападения" Сассекских на Фирму привели к тому, что Уильям и Кейт чувствовали себя очень обиженными и преданными. И воссоединение, по словам экспертов, выглядело маловероятным, поскольку будущий король полностью "отрезал" своего младшего брата и даже не хочет видеть его на своей коронации.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

К тому же, в этом году монаршая семья пережила не лучшие времена: раком заболел не только король Чарльз III, но и Кейт Миддлтон.

Напомним, как принц Гарри изменился в США.

Также Фокус писал о встрече принца Гарри и принца Уильяма на похоронах дяди.