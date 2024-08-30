"Держались на расстоянии": принцы Уильям и Гарри встретились на похоронах своего дяди (фото)

Роберт Феллоуз был женат на сестре покойной принцессы Дианы, леди Джейн. 82-летний лорд скончался в начале прошлого месяца.

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Братья принц Уильям и принц Гарри присутствовали на похороны своего дяди по материнской линии лорда Роберта Феллоуза, сообщает Sun.

По информации журналистов, герцог Сассекский тайно прилетел в Великобританию, чтобы почтить память лорда Феллоуза, который умер 29 июля в возрасте 82 лет. В среду, 28 августа, он вместе со своим братом Уильямом был замечен на поминальной службе. Похороны лорда состоялись в этот же день в Норфолке. Источники издания сообщил, что братья, которые не разговаривают с похорон их любимой бабушки королевы в 2022 году, были "сдержанны" друг с другом. "Мы не видели, чтобы они (на похоронах) разговаривали друг с другом, и они держались на расстоянии", — отметили инсайдеры.

Принц Уильям и принц Гарри (архивное фото) Фото: Getty Images

Мало кто ожидал, что принц Гарри посетит Великобританию. Обсуждая возможный визит герцога Сассекса в связи со смертью лорда Феллоуза, бывший королевский корреспондент Дженни Бонд сказала, что присутствие Гарри может создать "неловкую" ситуацию.

"Я представляю, что Гарри захочет присутствовать на похоронах своего дяди… но его присутствие вызовет всяческие неловкости, если Уильям тоже будет присутствовать. Было бы приятно думать, что двое взрослых мужчин могли бы по крайней мере находиться в одном месте… как они были на коронации, пусть и ненадолго… не портя при этом событие большой грусти и торжественности", — отметила Дженни.

Лорд Феллоуз женился на старшей сестре принцессы Дианы, леди Джейн, 20 апреля 1978 года. Они были женаты более 40 лет и воспитали троих детей: Лору, Александра и Элеанор. Дети Джейн и Роберта являются кузенами Уильяма и Гарри. Лора также является крестной матерью единственной дочери Уильяма и Кейт Миддлтон, принцессы Шарлотты.

Дядя принцев Уильяма и Гарри лорд Роберт Феллоуз Фото: Getty Images

Напомним, 23 августа королевский эксперт рассказал об отношениях королевы Камиллы и принца Уильяма. Уильям и его младший брат Гарри не воспринимали Камиллу на фоне обиды за свою мать, принцессу Диану.