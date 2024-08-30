"Трималися на відстані": принци Вільям і Гаррі зустрілися на похороні свого дядька (фото)

Роберт Феллоуз був одружений на сестрі покійної принцеси Діани, леді Джейн. 82-річний лорд помер на початку минулого місяця.

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Брати принц Вільям і принц Гаррі були присутні на похороні свого дядька по материнській лінії лорда Роберта Феллоуза, повідомляє Sun.

За інформацією журналістів, герцог Сассекський таємно прилетів до Великої Британії, щоб вшанувати пам'ять лорда Феллоуза, який помер 29 липня у віці 82 років. У середу, 28 серпня, він разом зі своїм братом Вільямом був помічений на поминальній службі. Похорон лорда відбувся цього ж дня в Норфолку. Джерела видання повідомили, що брати, які не розмовляють із похорону їхньої улюбленої бабусі королеви 2022 року, були "стримані" один з одним. "Ми не бачили, щоб вони (на похороні) розмовляли один з одним, і вони трималися на відстані", — зазначили інсайдери.

Принц Вільям і принц Гаррі (архівне фото) Фото: Getty Images

Мало хто очікував, що принц Гаррі відвідає Велику Британію. Обговорюючи можливий візит герцога Сассекса у зв'язку зі смертю лорда Феллоуза, колишня королівська кореспондентка Дженні Бонд сказала, що присутність Гаррі може створити "незручну" ситуацію.

"Я уявляю, що Гаррі захоче бути присутнім на похороні свого дядька... але його присутність спричинить усілякі незручності, якщо Вільям теж буде присутнім. Було б приємно думати, що двоє дорослих чоловіків могли б принаймні перебувати в одному місці... як вони були на коронації, нехай і ненадовго... не псуючи водночас подію великого смутку й урочистості", — зазначила Дженні.

Лорд Феллоуз одружився зі старшою сестрою принцеси Діани, леді Джейн, 20 квітня 1978 року. Вони були одружені понад 40 років і виховали трьох дітей: Лору, Александра та Елеанор. Діти Джейн і Роберта є кузенами Вільяма і Гаррі. Лора також є хрещеною матір'ю єдиної дочки Вільяма і Кейт Міддлтон, принцеси Шарлотти.

Дядько принців Вільяма і Гаррі лорд Роберт Феллоуз Фото: Getty Images

Нагадаємо, 23 серпня королівський експерт розповів про стосунки королеви Камілли і принца Вільяма. Вільям і його молодший брат Гаррі не сприймали Каміллу на тлі образи за свою матір, принцесу Діану.