Кейт Міддлтон та принц Вільям несподівано звернулися до принца Гаррі (фото)

Напередодні герцог Сассекський відзначив 40-річчя. Останні роки родичі не вітали його публічно.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям публічно звернулися до принца Гаррі. Заяву подружжя опублікувало у своєму Instagram.

15 вересня 2024 меншому сину принцеси Діани та короля Великої Британії Чарльза ІІІ виповнилося 40 років. З цього приводу британська монарша родина привітала Гаррі на своїх офіційних сторінках у соцмережах. До теплих слів приєдналися і Кейт з Вільямом.

"Бажаємо щасливого 40-го дня народження герцогу Сассекському", — написали принц та принцеса Уельські.

Цікаво, що останні роки королівська родина, зокрема, Кейт та Вільям, не вітали публічно Гаррі та його родину з днями народження, адже після складання обовʼязків у 2020 році вони більше не працюючі члени родини. Судячи з усього, стосунки між братами покращилися, і, ймовірно, це була "оливкова гілка" до примирення.

Принцу Гаррі виповнилося 40 років

Колись Кейт, Гаррі та Вільям були неймовірно близькими, але після одруження герцога Сассекського з Меган Маркл він віддалився від королівської родини, а згодом переїхав до США.

"Напади" Сассекських на Фірму призвели до того, що Вільям і Кейт почувалися дуже ображеними та зрадженими. І возз’єднання, за словами експертів, виглядає малоймовірним, оскільки майбутній король повністю "відрізав" свого молодшого брата та навіть не хоче бачити його на своїй коронації.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

До того ж, цього року монарша родина пережила не найкращі часи: на рак захворів не лише король Чарльз ІІІ, а й Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, як принц Гаррі змінився в США.

Також Фокус писав про зустріч принца Гаррі та принца Вільяма на похороні дядька.