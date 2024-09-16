Кейт Міддлтон та принц Вільям несподівано звернулися до принца Гаррі (фото)
Напередодні герцог Сассекський відзначив 40-річчя. Останні роки родичі не вітали його публічно.
Кейт Міддлтон та принц Вільям публічно звернулися до принца Гаррі. Заяву подружжя опублікувало у своєму Instagram.
15 вересня 2024 меншому сину принцеси Діани та короля Великої Британії Чарльза ІІІ виповнилося 40 років. З цього приводу британська монарша родина привітала Гаррі на своїх офіційних сторінках у соцмережах. До теплих слів приєдналися і Кейт з Вільямом.
"Бажаємо щасливого 40-го дня народження герцогу Сассекському", — написали принц та принцеса Уельські.
Цікаво, що останні роки королівська родина, зокрема, Кейт та Вільям, не вітали публічно Гаррі та його родину з днями народження, адже після складання обовʼязків у 2020 році вони більше не працюючі члени родини. Судячи з усього, стосунки між братами покращилися, і, ймовірно, це була "оливкова гілка" до примирення.
Колись Кейт, Гаррі та Вільям були неймовірно близькими, але після одруження герцога Сассекського з Меган Маркл він віддалився від королівської родини, а згодом переїхав до США.
"Напади" Сассекських на Фірму призвели до того, що Вільям і Кейт почувалися дуже ображеними та зрадженими. І возз’єднання, за словами експертів, виглядає малоймовірним, оскільки майбутній король повністю "відрізав" свого молодшого брата та навіть не хоче бачити його на своїй коронації.
До того ж, цього року монарша родина пережила не найкращі часи: на рак захворів не лише король Чарльз ІІІ, а й Кейт Міддлтон.
Нагадаємо, як принц Гаррі змінився в США.
Також Фокус писав про зустріч принца Гаррі та принца Вільяма на похороні дядька.