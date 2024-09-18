Принц Гаррі повернеться до Великої Британії наприкінці вересня

Принц Гаррі з 2007 року є покровителем благодійної організації WellChild.

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40-річний принц Гаррі відвідає церемонію вручення премії WellChild Awards у Великій Британії наприкінці вересня, оскільки з 2007 року є покровителем благодійної організації, що допомагає важкохворим дітям та їхнім сім'ям, пише Hello. Цю інформацію підтвердили і в самій організації.

Герцог Сассекський 30 вересня зустрінеться з переможцями на передцеремоніальній службі, а потім приєднається до них на церемонії нагородження.

Цю церемонію Гаррі відвідує регулярно. Раніше він був на 12 заходах і перебував у Великій Британії під час щорічної церемонії вручення нагород благодійної організації, коли 2022 року стало відомо про смерть його бабусі, королеви Єлизавети II. Тоді він не зміг нагородити переможців.

"Як ви знаєте, я не зміг бути присутнім на церемонії вручення нагород торік, оскільки померла моя бабуся. Ви, ймовірно, знаєте, що вона була б першою людиною, яка б наполягла, щоб я все одно приїхав до вас усіх замість того, щоб їхати до неї. І саме тому я знаю, що рівно через рік вона дивиться на всіх нас сьогодні ввечері зверху вниз. Вона щаслива, що ми разом", — сказав він зі сцени 2023-го.

Нещодавно королівська сім'я привітала опального принца з 40-річчям. Король Чарльз, а також принц і принцеса Уельські поділилися посланням з нагоди його ювілею 15 вересня.

У пості, опублікованому в їхніх Instagram Stories, принц Вільям і принцеса Кейт написали: "Бажаємо щасливого 40-річчя герцогу Сассекському". Поруч із повідомленням була фотографія усміхненого Гаррі, одягненого в сірий костюм. Батько герцога використав той же знімок, коли поділився власним привітанням для сина.

"Бажаємо герцогу Сассекському щасливого 40-річчя сьогодні!" — йшлося в його посланні.

Багато королівських оглядачів сприйняли цей крок як спробу налагодити зіпсовані стосунки з принцом Гаррі. Раніше його друзі розповідали ЗМІ, що герцог Сассекський сумує за Великою Британією і намагається відновити розірвані стосунки зі старими товаришами.

Нагадаємо, Фокус писав, що принц Гаррі в день народження успадкував мільйони своєї прабабусі.