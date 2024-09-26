Стало відомо, чому принц Гаррі не взяв Меган Маркл у поїздку до Нью-Йорка

Після відходу від монаршого життя подружжя переживає не найкращі часи свого спільного бренду. Втім, вони знайшли спосіб вирішити цю проблему.

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Стало відомо, чому принц Гаррі не взяв із собою Меган Маркл у поїздку до Нью-Йорка. Про це пише New York Post.

Герцог Сассекський перебуває в Нью-Йорку, щоб підтримати кілька своїх благодійних організацій. Після цього він полетить до Лондона, де 30 вересня відвідає церемонію нагородження WellChild Awards. Втім, дружини поруч з Гаррі на цих заходах немає.

Даг Елдрідж, експерт з брендингу та маркетингу знаменитостей, вважає, що сольна поїздка є розумним кроком для сина британського короля Чарльза ІІІ. Він зазначив, що після того, як у 2020 році Сассекські пішли з королівської родини, у них виникло багато проблем.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Це схоже на розділення тузів за покерним столом: разом ви можете подумати, що вони непереможні — і зазвичай вони були б, — але часто краще зіграти дві окремі руки з тузом як якорем", — вважає Елдрідж.

"Зараз, коли ви бачите Гаррі та Меган разом, у вас миттєво виникає асоціація з драмою, жодна з яких не є позитивною: відхід із королівської сім’ї, розповідь про все, присідання, негатив. Навпаки, якщо їх розглядати окремо, вони можуть майже зіграти свою руку, як пара тузів, яку ви розділили за столом", — додав експерт.

Нагадаємо, принц Гаррі планує поїздку до Великої Британії.

Також Фокус писав про 40-й день народження принца Гаррі.