Принцу Гаррі, який прилетів до Лондона, довелося ночувати в готелі

Інсайдери зазначають, що принц Гаррі прийняв би пропозицію принца Вільяма про зустріч, але такої не надходило. Тому особливих надій на те, що стосунки між братами потеплішають, поки що немає.

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Молодший син британського короля Чарльза III, принц Гаррі, прилетів до Лондона, де зустрівся з батьком після того, як у монарха діагностували рак. Зустріч тривала 45 хвилин, пише Daily Mail.

Ніч герцог Сассекський провів в одному з лондонських готелів, а його надії на потепління стосунків із принцом Вільямом поки що зазнають краху.

Це пов'язано не тільки з прохолодними стосунками між братами, а й із тим, що принц Уельський після хвороби батька перебрав на себе частину його офіційних обов'язків, а також продовжує підтримувати свою дружину Кейт Міддлтон, яка відновлюється після операції на черевній порожнині...

Хоча Гаррі та принц Уельський не планують зустрічатися, припускається, що спільний друг Марк Даєр, який був наставником принців після смерті Діани, може стати мостом між братами. Однак поки що це все на рівні домислів.

Прилетівши до Лондона, Гаррі не ночував у жодній королівській резиденції, оскільки він фактично безхатченко на території Великої Британії з моменту його виселення з котеджу Фрогмор минулого року.

Очікується, що принц не затримається в Лондоні надовго і невдовзі повернеться в Монтесіто в Каліфорнії, де живе зі своєю дружиною Меган Маркл і двома дітьми, чотирирічним Арчі та дворічною Лілібет.

Наступного тижня він приєднається до Меган у Канаді на заході, присвяченому року до Ігор нескорених у Ванкувері та Вістлері. Там же пара планує відзначити День святого Валентина.

Раніше Фокус писав, що справи зі здоров'ям короля Чарльза можуть бути набагато гіршими, ніж про це оголошено громадськості. Про його діагноз Букінгемський палац повідомив 5 лютого. Наразі відомо тільки що рак вразив інший орган монарха, а не простату, від збільшення якої він нещодавно проходив лікування.