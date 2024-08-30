Стала першим покровителем: королева Камілла взяла на себе нову важливу роботу (фото)

Королева стала головнокомандувачкою Стрільців 2020 року. Тепер на неї поклали нові обов'язки.

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Королева Великої Британії Камілла взяла на себе нову роль, ставши першим покровителем Асоціації стрільців — старого полку її батька, пише Мirror.

Rifleman's Association курирує програму Always a Rifleman, ініціативу з профілактики самогубств і психічного благополуччя, а також Care for Casualties, яка підтримує сім'ї та стрільців, що постраждали від військових кампаній в Іраку та Афганістані. Інформацію про нове призначення Камілли королівська сім'я підтвердила в акаунті Royal Family у соціальній мережі X.

"Королева стала першим покровителем Асоціації стрільців. Організація пропонує форум для чинних і ветеранів-стрільців усіх рангів, а також їхніх родин, щоб залишатися на зв'язку з полком, забезпечуючи дружбу, підтримку та допомогу", — йдеться у повідомленні.

Про нове призначення дружини Чарльза ІІІ генерал-лейтенант Том Копінгер-Саймс, полковник-командувач стрілецьким полком, сказав: "Це величезний привілей для полку і відзначає турботу, прихильність і розуміння Її Величності про добробут наших солдатів і їхніх сімей. Для нас велика честь, що вона вирішила запропонувати своє заступництво всім нашим стрільцям і їхнім родинам".

Королева стала головнокомандувачем Стрільців 2020 року, змінивши покійного герцога Единбурзького.

Раніше, 11 липня, повідомлялося, що королева Камілла раптово вшанувала пам'ять принцеси Діани. Дружина британського короля здивувала шанувальників королівської сім'ї, вперше вийшовши з культовою сумочкою, названою на честь покійної колишньої дружини Чарльза, принцеси Діани.