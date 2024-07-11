Королева Камілла раптово вшанувала памʼять принцеси Діани (фото)

Перша дружина короля Чарльза ІІІ пішла із життя в 1997 році внаслідок ДПТ у Парижі. Після цього монарх одружився з Каміллою Паркер-Боулз.

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Королева Камілла зʼявилася на публіці із сумкою, названою на честь принцеси Діани. Про це пише Page Six.

Дружина британського короля Чарльза ІІІ протягом багатьох років носила багато різних сумочок, але цього тижня вона здивувала шанувальників королівської сім’ї, вперше вийшовши з культовою сумочкою, названою на честь покійної колишньої дружини Чарльза, принцеси Діани.

Камілла дебютувала зі своєю світло-бежевою сумкою Lady Dior, насолоджуючись тенісним чемпіонатом Вімблдон у Лондоні, і навіть взяла її наступного дня, щоб відвідати Уельс. Вартість культового аксесуару становить шість тисяч доларів.

В Уельсі королева Великої Британії носила рожеву сукню-пальто та великий солом’яний капелюх під час відвідування місцевого парламенту.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Dior принцеса Діана полюбила, коли в 1995 році мадам Бернадетт Шірак, тодішня перша леді Франції, подарувала їй сумку "Chouchou" французького дому моди.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Після того, як монаршу персону кілька разів бачили із сумкою, Dior вирішили перейменувати її в "Леді Dior" на честь мами принца Гаррі та принца Вільяма.

Нагадаємо, королева Камілла продемонструвала емоції на публіці.

Також Фокус писав про стан онкохворого короля Чарльза ІІІ.