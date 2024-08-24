77-річна королева Камілла повторила улюблений модний прийом Кейт Міддлтон (фото)

Її Величність з'явилася в Йорку без чоловіка. Чарльз III продовжує своє лікування від раку.

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Королева Великої Британії Камілла відвідала іподром Йорка, перервавши літні канікули зі своєю сім'єю в Балморалі, і на публіці вона з'явилася в образі, який повторює улюблений стиль принцеси Уельської Кейт, пише Hello.

Як і Кетрін, Її Величність обрала сукню-пальто синього кольору від Fiona Clare Aldridge, яку вона доповнила елегантними коричневими туфлями-човниками і сумочкою в тон. Саме сукні-пальто користуються великою любов'ю Кейт Міддлтон завдяки їхній практичності та вишуканому крою. Вони дають змогу уникнути багатошаровості, не розвіваються на вітрі та мають дуже статусний вигляд. Найчастіше Кетрін поєднує їх з капелюшками в тон.

З прикрас Камілла віддала перевагу своєму улюбленому браслету Van Cleef & Arpels "Vintage Alhambra 5 Motifs 18k Yellow Gold & Agate" у відтінку, що ідеально поєднувався з її сукнею, браслету "Sweet Alhambra Heart 18K Rose Gold & Carnelian" від того ж дизайнера з мотивом у вигляді червоного серця, брошці у формі підкови та сережкам з перлами.

Королева Камілла відвідала іподром у Йорку Фото: Getty

У цьому вбранні Камілла не вперше виходить у світ. Раніше вона одягала його на Royal Ascot.

Королева поспілкувалася з присутніми, а потім спостерігала за перегонами в бінокль, стоячи на трибуні. Короля поруч із нею не було, оскільки він продовжує лікування від раку і за можливості уникає публічних заходів.

Після змагань вона повернулася в Балморал. Невідомо, чи запрошував король в улюблену резиденцію своєї покійної матері дітей Камілли від першого шлюбу та її онуків, але, як пише видання, з огляду на те, наскільки близькі сім'ї, цілком імовірно, що вони проведуть час зі своїми високопоставленими родичами.

Напередодні стало відомо, що королева Камілла спочатку була проти роману принца Вільяма з простолюдинкою Кейт. Їй не подобалося, що майбутній король обрав собі дівчину не з аристократичної родини.

Раніше Фокус писав про те, що король Чарльз ІІІ різко відреагував на помічника, який залишив його дружину.